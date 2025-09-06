Blood of My Blood ‘Stars en Triple-Childbirth Episodio 6

Alerta de spoiler: Esta publicación contiene spoilers de «Birthright», episodio 6 de «»Outlander: sangre de mi sangre«Ahora transmitiendo en Starz.

«Outlander» siempre ha sido un bautismo por experiencia en el fuego para sus actores. Más de una década en la franquicia, el romanticismo radical de la historia de la autora Diana Gabaldon se corresponde solo con una definición de trauma en constante evolución, dejando a cada personaje, y la audiencia, que se prepara para la brutalidad de la vida y cualquier infierno fresco los espera en cada esquina.

Julia (Hermione Corfield) y Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) redondeó esa esquina proverbial en el sexto episodio de la serie precuela de Starz «Outlander: Blood of My Blood». En el lapso de la hora, Corfield da a luz no una sino dos veces en la pantalla, mientras que Irvine juega el colapso mental de Henry en tiempo real. Pero antes de que te preocupes demasiado por los actores, que te entreguen ese momento traumático para masticar es una especie de rito de iniciación en el mundo de «Outlander».

«Creo que esa es la cosa con el programa», dice Irvine Variedad. «Es una historia épica y épica, y todos tendrán su tiempo, estoy seguro».

Cortesía de Sanne Gault/Starz

Rito de paso o no, todavía era un gran impulso para que Corfield realizara dos escenas de parto consecutivas, una experiencia en la que está un poco confuso más de un año después.

«Creo que fue una semana de parto, en realidad», dice Corfield sobre cómo se filmaron las escenas. “Si recuerdo correctamente, creo que por eso fue tan intenso porque me di cuenta de que estaba haciendo una semana entera de esto. [For the main birthing scene]Estuvimos en esa habitación filmando durante tres o cuatro días «.

Desde inadvertidamente, el tiempo de viaje de regreso a 1714 Escocia, Julia y Henry han sufrido enormes obstáculos para sobrevivir como personas fuera de tiempo. Se ha visto obligada a servir en la casa del cruel e implacable Lord Lovat (Tony Curran), con quien se acostó para encubrir que lleva al bebé de Henry. Ella temía que Lovat se deshaciera del bebé si no fuera suyo, y una profecía vidente de que el niño crezca para ser rey ahora la ha hecho aún más valiosa para él. Mientras tanto, Henry ha sido reclutado como contador de Isaac Grant (Brian McCardie), una posición traicionera que promete la oportunidad de buscar a Julia si solo pueda navegar por la política de la época.

Las tenues circunstancias de Julia en Castle Leathers alcanzan un punto de ruptura en el Episodio 6 cuando entra en trabajo de parto, lo que lleva a una escena de parto frenética en la que es asistida y luego reprendida por un Gaggle of Howdies (parteras escocesas) que vienen a mantenerla hasta que su compañera de casa Davina (Sarah Vickers) comienza a cuestionar la legitimidad del embarazo. Cuando afirma que Julia sedució a Lovat, los también se vuelven venenosos, dejando a la futura madre retorciéndose en el piso cubierto de paja para defender la paternidad entre las contracciones. Ella está mintiendo, por supuesto. Henry es el padre. Pero en este momento, ella se mantiene firme como si fuera la verdad porque para que su bebé sobreviva, tiene que serlo.

«Creo que debe morir un poco adentro cada vez que tiene que mentir y decir que Lovat es el padre», dice Corfield.

El actor dice que se cargó de bebidas energéticas para obtener varios días de disparo del nacimiento, gran parte de los cuales requirió que se defendiera de las amenazas de los aullidos y una furiosa Davina.

Cortesía de Sanne Gault/Starz

«Quería trazar la intensidad de las contracciones, así como la intensidad de las mujeres para este momento porque va de la mano», dice. «Ambos se ponen cada vez más salvajes a medida que avanza la escena. Pero lo principal para Julia es que está en modo absoluto de instinto de animales. Ella está tratando puramente de proteger a este niño, y esa es su única intención. Los también tenían que agarrarme a mí y estaba siendo una maldición todos los días.

Esta escena está intercalada con un flashback relativamente tranquilo cuando Julia dio a luz a Claire (el personaje interpretado por Caitriona Balfe en la serie insignia). Luego, estaba parada en una posición agachada, agarrando las barras de metal de ella y la cama de Henry en su piso en Londres. Mientras tanto, está buscando en el intento de encontrar algo para consolarla en un momento increíblemente incómodo. Se ha convertido en una vista cada vez más rara, ver a estos dos juntos y felices.

«Hay una euforia allí, y se siente como un joven amor personificado», dice Corfield. «Está en total oposición a lo que vemos en la otra escena, que se sintió como una experiencia totalmente diferente. En el castillo, ella está muy de rodillas. Se arrastra. [The howdies] la están rodeando. Ella tiende a estar por debajo de ellos por mucho, y está esa sensación de que se acercan sobre ella ”.

A lo largo de los retorcidos y los gritos, la fortaleza de Julia desgasta una Davina desafiante, cuya historia con Lovat alimenta el momento. Otros flashbacks se muestran cuando Davina fue violada por primera vez por Lovat y el nacimiento resultante de su propio hijo, Brian Fraser (Jamie Roy), también conocido como el padre de Jamie Fraser (Sam Heughan). Si estás contando en casa, esa es la tercera escena de parto en este episodio. Pero se revela que también rechazó el desprecio de los HoCe por cómo quedó embarazada, tal como lo está haciendo Julia ahora. Davina finalmente arroja los aos enuguros en nombre de Julia, e incluso desterre a Lovat cuando se desprende con un sacerdote que intenta casarse con Julia antes de que nazca el bebé para que no llegue fuera del matrimonio, algo que probablemente vendrá bajo su propio riesgo.

«Es un momento realmente encantador, porque Julia atrae a Davina como madre», dice Corfield. «Ella está diciendo que la forma en que formaste a tu hijo te depende de ti. Por favor, déjame darle forma a mi hijo. No me dejes morir, y no me dejes en manos de Lovat. En ese momento, se convierten en un equipo».

El impacto que tienen estos tres nacimientos en el canon «Outlander» es masivo. Sin duda, los fanáticos estarán emocionados de ver los orígenes literal de Claire y Brian, quienes son esenciales para pasar la historia de la serie original. Pero es el nuevo bebé aún así que sigue siendo un signo de interrogación. Gabaldon siempre le ha dicho a los fanáticos que los padres de Claire murieron cuando tenía cinco años, haciendo su supervivencia en el pasado y la llegada de su hermano pequeño una nueva arruga en la historia. ¡Deja que la salvaje teorización de quién crecerá para comenzar!

Cortesía de Sanne Gault/Starz

En cuanto al padre del niño, Henry no puede compartir la alegría del nacimiento de su hijo. Su desesperada búsqueda para encontrar a Julia ha enojado a su jefe Grant, quien inventa un plan para poner fin a la distracción percibida de una vez por todas pagando a una partera local para decirle al pobre tipo que su esposa murió en el parto cercano. La repentina pérdida de su ancla y propósito destruye por completo el frágil agarre de Henry sobre la realidad, lo que provoca un episodio inducido por el TEPT en el que huye de gritos y agitados secos, lo tiene en común con la historia de Julia. Luego, de repente, se voltea un interruptor y se retrae a un recuerdo alegre de correr a casa para decirle a Julia que la Primera Guerra Mundial había terminado. La escena de la toma creativa lo muestra corriendo por el bosque escocés mientras los vestigios del siglo XX salpican su camino, consolidando su descanso con la realidad.

«Es algo en lo que pensé mucho», dice Irvine. «Hemos visto por qué están enamorados cuando los hemos visto. Increíblemente dañado, y quién podría estar tan roto en este punto que no estamos seguros de lo que va a hacer a continuación «.

El público al menos sabe a dónde se dirige en el futuro inmediato mientras corre hacia su mundo de fantasía de la década de 1910. Mientras Henry cree que está cayendo en los brazos de Julia en su memoria, en realidad corre directamente a una trabajadora sexual cuyos avances había negado, hasta ahora. En la niebla de su descanso mental, él cree que ella es Julia y tiene relaciones sexuales con ella, agregando otra línea más a la lista de cosas que los Beauchamps tienen que ponerse al día.

Corfield e Irvine actualmente están filmando la temporada 2 de la serie en Escocia, por lo que están obligados a secretos sobre lo que vendrá. Pero ambos están de acuerdo en que este es el momento que hará o romperá a su pareja una vez feliz. «Supongo que es un poco de amor incondicional», dice.

Julia ha estado con Lovat por instintos de supervivencia pura, por lo que Henry no es el único en la cama con otro. Pero Corfield admite que este giro en particular es diferente.

«Es una píldora difícil de tragar para mí y para Julia», dice ella. «Estaba desconsolado cuando lo leí. Su amor es muy profundo, pero eso no quiere decir que algo como esto se olvidará fácilmente. Es algo por lo que definitivamente tendrán que hablar cuando se encuentren nuevamente».