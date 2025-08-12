Blood and Honey 3 Lands Richard Stanley como escritor

La tercera entrega en el slasher de bajo presupuesto de IP «Winnie-the-pooh: sangre y mielLa franquicia se está metiendo en el equipo sangriento.

«Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 3»- Anunciado por primera vez el año pasado por Variedad – ha aterrizado Richard Stanley («Color fuera del espacio», «La isla del Dr. Moreau») como escritor, con una producción que comenzará a principios de 2026. ITN Studios y Premiere Entertainment están manejando las ventas en la función.

La secuela proviene de Prolific Horror Banner Jagged Edge Productions, que obtuvo un éxito inesperado con el primer «Winnie-the-Pooh: Blood and Honey» en 2023. Hecho por menos de $ 50,000, la película se convirtió en un punto de conversación cultural para transformar el amado oso de AA Milne en un asesino de serial que cambia el martillo y ganó más de $ 5 millones en la caja de cero de cajas global.

Scott Chambers de Jagged Edge y Rhys Frake-Waterfield regresan para «Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 3», con Chambers, quienes produjeron las dos primeras películas, asumiendo el cargo de Frake-Waterfield en la silla del director. Frake-Waterfield esta vez produce.

«Estoy muy emocionado de unirme a Scott Chambers y su equipo creativo como guionista en la tercera entrega de una amada saga empapada de sangre que ha revitalizado la producción de películas de género independiente en el Reino Unido», dijo Stanley. «¡La madera de cien acres nunca volverá a ser la misma!»

Cámaras agregadas: «Siempre he sido un gran admirador del ‘color fuera del espacio’ y todo el trabajo de Richard. Ahora, con la tercera entrega en marcha, no puedo esperar para ver que su nueva visión salvaje cobra vida. El trabajo ya ha comenzado, y promete llevar todo a un nivel completamente nuevo».

Cuando se anunció la tercera película por primera vez, Chambers y Frake-Waterfield dijeron Variedad que tendría un presupuesto más grande que las películas anteriores e introduciría nuevos personajes de las historias originales de Winnie-the-Pooh, incluidos Rabbit, Heffalumps y Woozles.

Si bien el original «Winnie-the-Pooh: Blood and Honey» se realizó por menos del presupuesto de catering de la mayoría de las películas, se informó que el seguimiento de 2024 costó considerablemente más, con Simon Callow uniéndose al elenco y una compañía que trabajó en «Harry Potter» y «Star Wars» haciendo las prótesis, incluida un rediseño de la criatura principal. En un presupuesto entendido que había estado en la región de $ 500,000, la película recuperó $ 7.5 millones en la taquilla global.

Junto a Winnie, Jagged Edge tiene mucho más como parte de su llamado universo de infancia retorcido. A principios de este año, lanzaron «Peter Pan’s Neverland Nightmare», mientras que «Bambi: The Reckoning» llegó a los cines en julio y aterrizará de VOD el 29 de agosto. Estos personajes, y muchos, muchos más, todos se deben a unidos en el próxima característica de crossover «Poohniverse: Monsters Assemble» que comienza a disparar en marzo.