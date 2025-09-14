Blockbuster Trade Idea tiene a los asaltantes frustrados All-Pro WR

Dirigiéndose a la temporada, el Las Vegas Raiders Sabía que necesitaban más profundidad del receptor ancho, por lo que firmaron Amari Cooper. Sin embargo, él decidió retirarse Después de solo una semana con el equipo.

Meyers Es el receptor abierto número 1 de los Raiders en este momento, y jugó bien en la Semana 1, con ocho atrapadas para 97 yardas. El problema con él es que quiere un nuevo contrato, o quiere ser comercializado.

Tal vez hay un escenario en el que los Raiders podrían cambiarlo en un paquete por una actualización en el puesto. No es ningún secreto que AJ Brown está frustrado con su papel con el Filadelfia Eagles. Es ampliamente considerado como uno de los mejores receptores en la NFL, pero solo tuvo una captura en la Semana 1.

Eso no sería tan importante en el vacío, pero ha sido bien sabido, volviendo al año pasado, que Brown no está contento con su falta de objetivos. Estaba empatado en los 43 objetivos más importantes para un jugador la temporada pasada, lo que parece extraño para un jugador que ganó tanto dinero.

Puede que no sea un problema reparable, ya que el mariscal de campo Jalen Hurts no es un pasador de alto volumen. Mientras los Raiders quieren correr la pelota, Geno Smith Quiere empujar la pelota por el campo y es casi seguro que arrojaría la pelota temprano y con frecuencia.

¿Podrían los Raiders y las Águilas hacer el intercambio?

Los Raiders serían un socio comercial lógico para los Eagles. Los gerentes generales John Spytek y Howie Roseman solían trabajar juntos en Filadelfia, y los Raiders cagaron a múltiples ejecutivos de las Eagles esta temporada baja.

Esa no es la única razón por la que los Raiders tendrían sentido si las Águilas van a intercambiar marrones. También pueden ofrecer un reemplazo capaz. Un intercambio que envía una selección de segunda ronda de 2026 y Meyers a los Eagles para Brown podría ser un trato que valga la pena para ambos lados.

Los Raiders tienen el espacio de tope salarial para absorber el contrato de Brown, mientras que sacarlo de los libros les daría a las Águilas el dinero que necesitan para pagar a Meyers, que deberían ser mucho más baratos. Es probable que Devonta Smith sea lo suficientemente bueno como para ser un receptor abierto número 1, mientras que Meyers es un gran número 2.

El comercio marrón podría ser inteligente para los asaltantes

A menos que los Raiders piensen que no tiene la oportunidad de ser una superestrella, es probable que usen una selección de draft temprana para tratar de encontrar un receptor abierto No. 1 el próximo año. ¿Por qué no adelantarse y agregar una estrella probada como Brown?

Ha sido nombrado el segundo equipo All-Pro en tres temporadas consecutivas y es ampliamente considerado uno de los cinco mejores receptores anchos del mundo. Los Eagles lo aman y no quieren cambiarlo, pero podría ser una bomba de tiempo. No hay razón para pagar a un receptor abierto todo este dinero si no va a tener un papel en el delito.

Si Brown finalmente intenta salir, los Raiders podrían ser uno de los primeros equipos en llamar a los Eagles. Dicho esto, Las Vegas no ha tenido mucha suerte al comercio por receptores descontentos de estrellas en los últimos años.