Blockbuster Devils Trade Pitch Lands Elite $ 31 millones en el extremo

El Devils de Nueva Jersey Quiere competir por la Copa Stanley en 2026. Nueva Jersey creía que tenían un equipo digno de contención en 2025, pero desafortunadamente se quedaron cortos. Los demonios perdieron ante el Huracanes de Carolina En la primera ronda de los playoffs de la Copa Stanley 2025.

Nueva Jersey hizo grandes movimientos el verano pasado. Jacob Markstrom vino del Calgary Flames para reforzar su portería. Brett Pesce y Brendon Dillon fueron dos firmas significativas de agentes libres para mejorar la línea azul. Y Johnathan Kovacevic fue una camioneta comercial muy sólida.

Desafortunadamente, las lesiones les impidieron ir hasta el final. Jack Hughes perdió el tiempo, al igual que el defensa Star Dougie Hamilton. Markstrom también tuvo algunos golpes que lo mantuvieron fuera de la alineación. No fue lo único que retenió a los Devils, pero ciertamente tuvo un impacto.

Este verano, Nueva Jersey no ha hecho un movimiento de salpicaduras. Se centraron en agregar profundidad a la lista en su mayor parte. Connor Brown, anteriormente del Edmonton Oilersfue su gran firma en la agencia libre de la NHL.

Al decir esto, los demonios tienen espacio para hacer un movimiento más grande. Y con esto en mente, Heavy.com propone el siguiente comercio entre Nueva Jersey y el Estrellas de Dallas:

New Jersey Devils adquiere: Jason Robertson

Las estrellas de Dallas adquieren: Dawson Mercer, Seamus Casey, una selección de primera ronda de 2026 y una selección de segunda ronda de 2027

Las estrellas pueden no tener más remedio que cambiar a Jason Robertson

Está bien documentado en este punto cuál es la situación con Robertson y las estrellas. El jugador de 26 años es uno de los mejores jóvenes de la NHL. Es el único anotador de 100 puntos en la historia de Dallas desde que la franquicia se mudó a Texas. En las últimas tres temporadas, ha anotado 110 goles y 269 puntos en 246 juegos.

Sin embargo, es un agente libre restringido al final de esta temporada. El defensa de la estrella Thomas Harley también es un agente libre restringido. Si bien las estrellas podrían firmar a Harley para un contrato de puente, esto no será factible para Robertson, quien alcanza la agencia libre sin restricciones en 2027.

Es posible que las estrellas necesiten intercambiar a Robertson como resultado. Y los demonios están posicionados de manera única para hacer un trato. Pueden ofrecer talento joven y calibre NHL, como lo muestra esta propuesta de comercio. Más que esto, están en condiciones de tratar selecciones de primera y segunda ronda para adquirir una estrella. En general, Nueva Jersey es un excelente ajuste si Robertson se dirige al mercado comercial.

Lo que Dallas obtiene de Devils en Robertson Trade Pitch

Hay un ligero inconveniente en la voluntad de Nueva Jersey para intercambiar selecciones de ronda temprana. Los Devils están contando, por lo que es probable que estas selecciones lleguen tarde en la ronda. Como resultado, las estrellas no están obteniendo capital de draft premium aquí.

Sin embargo, los dos jugadores jóvenes en este acuerdo podrían tener un impacto inmediato. Mercer tiene una temporada de más de 50 puntos en su haber. Pero su producción ha disminuido un poco en Nueva Jersey. Podría redescubrir su juego en Dallas y desempeñar un papel ofensivo medio para las estrellas.

Casey viene de una temporada de novato que fue bastante impresionante. Agregó un elemento ofensivo que la Blueline de Nueva Jersey no tenía. Dallas tiene la necesidad de defensores de disparo correcto, por lo que podría ser interesante en un comercio de Robertson.

Las estrellas no quieren cambiar por un paquete de futuros. Necesitarían jugadores de impacto inmediato, y ambos patinadores de los demonios podrían encajar en el proyecto de ley para Dallas.