





Se encontró a una mujer que trabajaba como oficial de stand (BLO) en el distrito de Nadia, en Bengala Occidental. muerto en su residencia el sábado por la mañana, y sus familiares afirmaron que había estado bajo un estrés considerable relacionado con el trabajo y que se había suicidado, dijo la policía.

La OBL, identificada como Rinku Tarafdar, fue encontrada colgada del techo de su habitación en su residencia en el Área de Bangaljhi de Chapra en Krishnanagar, dijo un oficial.

«La familia afirma que ella estaba bajo una inmensa presión debido a su carga de trabajo SIR. Hemos recuperado una nota de su habitación. El cuerpo ha sido enviado para autopsia. Se está llevando a cabo una investigación necesaria», añadió el oficial.

El ministro de Estado, Ujjal Biswas, visitó residencia de la fallecida y habló con sus familiares.

La ministra principal, Mamata Banerjee, ha instado al comisionado electoral en jefe, Gyanesh Kumar, a detener el SIR en curso en Bengala.

El jueves escribió a la CCA afirmando que el continuo «impulso coercitivo y no planificado» pondría en peligro más vidas y también poner en peligro la legitimidad del ejercicio.

El miércoles, un nivel de stand Una oficial del distrito de Jalpaiguri fue encontrada ahorcada, y su familia afirmó que la «presión laboral insoportable del SIR» fue la responsable de su muerte.

