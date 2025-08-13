Blessed Film Sales toma ‘The Condor Daughter’ de Álvaro Olmos Torrico

Atuendo boutique de ventas españolas Bendito ventas de películas («El castigo», «Tóxico») ha adquirido derechos a la característica de segundo año de Álvaro Olmos Torrico «La hija de condor«(» La Hja Cóndor «) antes de su estreno mundial en el Festival de Cine de TorontoCorriendo del 4 al 14 de septiembre.

Un destacado en Ventana Sur y ahora proyectado como parte del programa de pieza central del festival, que se esfuerza por resaltar, «historias convincentes, perspectivas globales», la película presenta una historia impactante y ampliamente relevante que enfrenta la lealtad a las expectativas rigurosas contra el anhelo para seguir siendo fiel a uno.

«Desde el momento en que vimos a ‘The Condor Daughter’, sabíamos que llevaba algo raro, una ternura y profundidad que hablan tanto de un lugar singular como de anhelo universal. Álvaro Olmos Torrico ha creado un retrato íntimo de tradición, cambio e identidad, y estamos honrados para ayudar a compartir esta poderosa historia con audiencias en el mundo», Luu Renart, jefe de Bendita, ventas de películas, contadas, contadas, contadas, contadas, contadas, contadas, contadas, contadas, contadas, contadas, contadas, contadas, contadas, contadas, contadas. Variedad.

Producido por Olmos Torrico en el Empatia Cine de Bolivia, con créditos de coproducción que van a las producciones Ayara de Perú y Lamayor Cine de Uruguay, la película sigue a Clara (Marisol Vallejo Montaño), una adolescente Quechua en la mitad de la pasión y la curiosidad que atraen a su remota comunidad para que se convierte en su sueño de Sream of Singer.

El agudo contraste de la ciudad a la vida cotidiana en su pueblo indígena es palpable mientras sale por su cuenta. Su comunidad siente rápidamente la fuerte ausencia de su elegante y esencial laborista y emplea a la matriarca Ana (María Magdalena Sanizo) para convencerla de que vuelva a casa.

«Llegué a comprender el papel vital que juegan las parteras tradicionales en los ciclos de nacimiento de las comunidades rurales. Su presencia es esencial para transmitir valores indígenas tradicionales y culturales, incluso aquellos que pueden parecer contradictorios o atemporales para nosotros», dijo Olmos Torrico.

«Escribir esta película ha sido un intenso viaje de investigación y reconexión con la tierra: es una historia sobre el tiempo, sobre las miradas, sobre el sonido y el silencio, sobre el campo y la ciudad, sobre la vida y la muerte», agregó el director.

Olmos Torrico, cuya característica debut de 2019 «Wiñay» marcó una de las primeras películas bolivianas en ver un lanzamiento global en Amazon Prime, está detrás como productor de varios títulos de Buzz que incluyen el jugador de Martín Boulocq en 2022 Tribeca «The Visitor» y la característica de ficción de Yashira Jordan «Diamond» («Dije»).

El multi-hyfenato también lanzó Boliviacine.com, la primera plataforma SVOD dedicada al cine boliviano. Mientras estaba en desarrollo, «The Condor Daughter» reclamó el Premio Arthouse Cinema en Cinélatino Toulouse y se destacó en la final de Ventana Sur’s Copia, donde obtuvo tres premios: Apclai – Festival de Trieste, Ciné + Festival y Titrafilm

Nelly Huayta, Alisson Jiménez y Gregoria Maldonado estrella junto a Sanizo y Vallejo Montaño, un músico autodidacta cuya banda folklella Estrella del Valle tiene más de 2.9 millones de seguidores de Tiktok. La película, seis años de creación, se basó en una tripulación dedicada de profesionales de Bolivia, Uruguay y Perú.