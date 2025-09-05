Bleecker Street contrata a Christine Manna como EVP, entretenimiento en el hogar

Bleecker Street ha contratado a la veterana ejecutiva de medios Christine Manna como la nueva EVP de entretenimiento en el hogar del estudio independiente. Ella aporta más de 20 años de experiencia en la gestión del lanzamiento en casa de cientos de películas en múltiples estudios.

«Estamos muy emocionados de que Christine se una al equipo en este momento crítico en la evolución de la compañía», CEO de Bleecker Street Kent Sanderson dijo en un comunicado. «Su experiencia y décadas de experiencia serán integrales para amplificar los esfuerzos continuos de Bleecker para abordar y tener éxito en el panorama siempre cambiante de compartir grandes películas teatrales con audiencias en casa».

«Me siento honrado de unirme a Bleecker Street en un momento tan emocionante en su crecimiento», dijo Manna en un comunicado. «La compañía ha construido una reputación increíble para curar películas que realmente se conectan con el público, y espero ampliar esa misión al espacio de entretenimiento en el hogar».

Antes de unirse a Bleecker Street, Manna estableció, lanzó y administró divisiones de entretenimiento para el hogar para estudios como New Line Cinema, Weinstein Company, Relativity, Europacorp y STX ..

A lo largo de su carrera, Manna ha cultivado y gestionado asociaciones con docenas de socios de distribución. Ella ha supervisado las campañas de marketing para lanzamientos de PVOD y TVOD de alto perfil, incluidos «Austin Powers», «The Lord of the Rings», «Wedding Crashers», «A Bad Moms Christmas» y «Groenlandia» y también ha liderado negociaciones para numerosas ofertas de producción con plataformas principales como Apple, Amazon, Google, Fandango en el hogar, Directv y plato.

La contratación de Manna se produce inmediatamente inmediatamente de una serie de promociones ejecutivas en Bleecker Street, incluida la elevación de Sanderson al CEO, la promoción de Tyler Dinapoli al presidente y directora de marketing y la promoción de Rachel Allen a la EVP de publicidad.

Bleecker Street relanzó recientemente el clásico de culto de 1984 «This Is Spinal Tap» y lanzará «Spinal Tap II: The End continúa» el 12 de septiembre. La próxima pizarra de Bleecker incluye el thriller de terror «Bone Lake», «Rebuilding», protagonizada por Josh O’Connor y «Harmonia», protagonizada por Bella Ramsey, Odessa Young, Carrie Coon y Lily James.