Blast descarrila seis bogies de tren en el distrito de Mastung de Baluchistán







No se informó pérdida de vidas después de una explosión de bomba en una vía ferroviaria en Baluchistán El distrito de Mastung descarriló seis bogies del Jaffar Express, dijo el domingo un funcionario.

Muhammad Kashif, oficial de relaciones públicas de la División Quetta de los ferrocarriles de Pakistán, dijo: «Una bomba unida a la vía del ferrocarril explotó en voz alta, descarrilando seis bogies del tren. Afortunadamente, no hubo pérdida de vida».

El incidente ocurrió cerca del Estación de Spezand En Dasht Tehsil de Mastung, cuando el tren se dirigía de Quetta a la estación de la ciudad de Peshawar con 350 pasajeros a bordo. Un tren de socorro de los ferrocarriles de Pakistán trajo a los 350 pasajeros de regreso a Quetta.

