Blasfemado después del video de DJ y bailar en el club viral, Olla Ramlan: depende de ustedes

VIVA – Ser Ramlan Abre su voz sobre un video viral que lo muestra cambiando la profesión en un DJ. Llamado Olla Ramlan, no es una profesión cambiante para convertirse en un DJ como la multitud que circula en los medios de comunicación de Soisal. En ese momento solo colaboró ​​con un DJ. Después del video viral, Olla Ramlan pidió que primero le confirmara la verdad.

«En el exterior, dije, era DJ que, no, colaboré con un DJ. Allí fui al escritorio del DJ, así que no dejes que estuviera mal. Así que la confirmación primero para mí», fue citado Olla Ramlan desde la intensa investigación de YouTube, el lunes 22 de septiembre, 2025.

En otra ocasión, Olla Ramlan también enderezó los videos virales que se mostraban tocando música de DJ. DiseBtanya que, de hecho, en ese momento solo apareció como una actuación en vivo de alias de PA acompañada por el DJ del macho en el video.

«¿Qué es el ex DJ Justin, y qué? El DJ es Justin, no yo. Vivo PA, lo que significa interpretación en vivo, así que canto mientras salgo y DJ en la parte de atrás», dijo.

Por otro lado, relacionado con las muchas blasfemias dirigidas a él después de la circulación del video. Olla Ramlan no quería molestarse, admitió que no necesariamente la persona que la blasfemó era mucho mejor que ella.

«Sí, está bien, todas las vidas hay pros y contras, no hay problema.

Olla también enfatizó que no le importaba la blasfemia con su trabajo, incluso ser una de las actuaciones en vivo en un club tan viral en las redes sociales últimamente. Dijo que lo que hizo era solo un trabajo para satisfacer las necesidades de su vida e hijos.

«Depende de usted su negocio, lo importante es que estoy trabajando aquí. Encontrar dinero que Dios quiera está bien o no de la corrupción, lo importante es que hago todo lo posible para vivir bien y mis hijos», dijo.

Por otro lado, Olla también aclaró la cuestión de ella que bailó para tocar el piso y encontró las críticas mordaces de los internautas. Llamó en ese momento que cayó cuando apareció Split.

«Simplemente caiga en el momento de la división a la derecha, me gusta el salto de la actuación. Es probable que estés principalmente en las redes sociales cuando DJ, ahora mismo, pero no veo cuándo divide escenas, qué estás haciendo. Pero sí, está bien», dijo.