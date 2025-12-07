Blasfemada por no llevar velo. Yendo a la funeraria del padre de Pratama Arhan, Azizah Salsha: Quiero dejar las cosas claras…

Blora, LARGA VIDA – La partida del padre Pratama Arhan el domingo 7 de diciembre de 2025, lo que provocó un profundo dolor en la familia del jugador de la selección nacional de Indonesia.

Lea también: Al visitar la funeraria del padre de Pratama Arhan, Azizah Salsha fue rociada por los internautas debido a…



Sin embargo, en medio de esta tristeza, la atención pública se centró en la llegada de su ex esposa, Azizah Salshaquien también estuvo presente en la funeraria en Blora, Java Central. Este momento no fue solo una reunión, sino una ilustración de que la relación entre las dos familias aún se mantenía a pesar de que la casa de Azizah y Arhan había terminado. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Azizah vino con su madre y su hermana. Según las fotografías que circulan, fueron recibidos calurosamente por la familia de Arhan. Uno de los momentos conmovedores fue cuando se vio a la madre de Azizah abrazando a la madre de Arhan mientras lloraba, mientras Azizah saludaba y abrazaba a su ex suegro con empatía. Su presencia pareció confirmar que los lazos familiares no se rompieron a pesar de que existía un divorcio entre ambos.

Lea también: MÁS POPULAR: Wardatina Mawa revela la figura real de Insanul Fahmi, perfil de la estrella porno Bonnie Blue arrestada en Bali



Sin embargo, la atmósfera que debería haberse centrado en el dolor en realidad se convirtió en un debate en las redes sociales después de que los internautas notaron la ropa que llevaba Azizah. En una publicación de Instagram @folkshittAzizah fue vista vistiendo una chaqueta azul y jeans sin pañuelo en la cabeza. Lleva el pelo cuidadosamente recogido, pero aún así atrae las críticas de varios usuarios online.

Lea también: Muere el padre de Pratama Arhan, la madre de Azizah Salsha expresa su más sentido pésame



La columna de comentarios estaba llena de sarcasmo mordaz.

«¿No viniste con un pañuelo en la cabeza??? Umi niña, es realmente diferente», dijo un internauta.

«¿Dónde está tu pañuelo en la cabeza, Nurul?» dijo otro.

«Sé que Nurul es un chico de ciudad, pero usa un pañuelo en la cabeza como Mak you», dijo el internauta.

La atención interminable hizo que Azizah finalmente diera una explicación a través de Instagram Story. Subió una captura de pantalla de la conversación de WhatsApp y explicó que en realidad tenía la intención de visitar al padre de Arhan desde que recibió la noticia de que la condición de su padre había empeorado y había sido ingresado en la UCI el viernes.

Sin embargo, la situación cambió rápidamente. Cuando aterrizó el domingo por la mañana, la triste noticia llegó antes de que tuviera tiempo de ir a su alojamiento o cambiarse de ropa.

«Quiero dejar las cosas claras. Inicialmente tenía intención de visitarlo, pero cuando aterricé recibí una triste noticia. Así que vine inmediatamente con la ropa que llevaba en el aeropuerto», escribió, citado el lunes 8 de diciembre de 2025.