Blake Lively quiere que Justin Baldoni pague millones por su traje frívolo

Blake Lively quiere Justin Baldoni Para pagar millones de dólares por presentar una demanda de difamación frívola contra ella, en una prueba de una ley de California destinada a proteger a las víctimas de acoso sexual que hablan.

Lively ha acusado a Baldoni, su director y coprotagonista, de acosarla sexualmente en el set de «It termina con nosotros» y de tomar represalias contra ella por quejarse al lanzar una campaña de manchas en línea. Baldoni respondió con una demanda de difamación de $ 400 millones en la que acusó animado de intentar destruir su carrera con falsas acusaciones.

El juez Lewis Liman le dio a Lively una victoria significativa en junio, cuando él despedido La demanda de Baldoni. Un juicio sobre sus acusaciones está en camino de la próxima primavera en el tribunal federal de Nueva York.

En movimiento Archivado el lunes, los abogados de Lively argumentaron que debería recibir múltiples millones de dólares para cubrir los honorarios y costos de sus abogados. También buscará daños triples por sus daños económicos, emocionales y psicológicos, así como daños punitivos por el abuso del sistema judicial.

Lively se basa en la Ley de demandas de difamación de difamación armada, que el gobernador Gavin Newsom firmó en 2023. En su moción, ella afirma que la ley «asegura que las personas que experimentan acoso o represalia sexual pueden compartir sus experiencias con tribunales, agencias, prensa y otras, sin temor a ser demandadas por hacerlo».

La ley proporciona inmunidad de demandas de difamación a acusadores que tienen una «base razonable» para presentar una queja de acoso sexual, y hacerlo «sin malicia», es decir, sin saber que el reclamo es falso. Los abogados de Lively argumentan que se han cumplido esos criterios.

Aunque desestimó la queja de Baldoni, Liman no dictaminó si la ley de California se aplica al caso.

Los abogados de Baldoni tienen argumentado que no lo hace.

«Lively fabricó sus acusaciones de acoso sexual, ya sea mayorista o exagerando las interacciones benignas (y no acosadoras) en un esfuerzo concertado y malicioso para apoderarse del control de la película y luego restaurar su reputación después de una serie bien publicitada de errores de marketing que sacrificó su reputación», escribieron los abogados de Baldoni en una presentación más anunciada este año.

También han argumentado que para descubrir que la ley de California se aplica, Liman tendría que esencialmente cortocircuitar el juicio descartando asuntos fácticos en disputa. También argumentan que la ley disuade a los litigantes de hacer argumentos de buena fe y, por lo tanto, «inadmisiblemente enfría el ejercicio de los derechos garantizados por la cláusula de petición de la Primera Enmienda».

El equipo de Lively quiere un pedido de daños seguidos de, si es necesario, una audiencia para determinar la cantidad.