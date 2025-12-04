Blake Lively pide a la corte que rechace la sentencia sumaria de Justin Baldoni

Abogados para Blake animado empujado contra Justin Baldonisolicitud de sentencia sumaria, argumentando que “Termina con nosotrosEl director y estrella está tratando de “evitar la responsabilidad” por el “ambiente hostil” que creó durante la producción y promoción de la exitosa película.

En una presentación, los abogados de la actriz argumentan que Baldoni y su compañía Wayfarer Studios están intentando «negarle a Blake Lively su día en la corte» y los acusan de «arrojar el fregadero de la cocina ante las acusaciones de acoso sexual y represalias de Lively».

En una presentación muy redactada, el equipo legal de Lively afirma que «los demandados crearon un ambiente hostil y, cuando se enfrentaron a las quejas, abandonaron las políticas de Wayfarer al negarse a investigar las preocupaciones». Argumentan que Baldoni y la compañía respondieron a las preocupaciones de Lively sobre su presunto maltrato yendo «… al ataque, alegando que son víctimas de un ‘matón’ que ‘fabricaba’ quejas para ‘apoderarse de la película’ (ignorando la ironía de que esta película supuestamente secuestrada enriqueció a los acusados ​​de Wayfarer al destrozar todas las expectativas de taquilla)».

Estrenada en 2024, “It Ends With Us” fue un éxito de taquilla, recaudando 351 millones de dólares con un presupuesto de 25 millones de dólares, pero la producción de la película supuestamente fue complicada y Lively y Baldoni gastaron casi un año atrapado en una feroz batalla legal. Lively ha demandado a Baldoni, junto con los productores y publicistas de la película que trabajaron en la película, alegando que fue víctima de una “campaña de desprestigio” en las redes sociales en la que los comentaristas de Instagram la llamaron “matona” y “chica mala”. La actriz dice que esto se produjo luego de que denunciara el presunto acoso sexual de Baldoni.

Baldoni y sus aliados demandaron previamente a Lively y su esposo, Ryan Reynolds, por difamación, pero el tribunal desestimó sus reclamos alegando que Baldoni no puede demandar a alguien por demandarlo a él.

En una moción de juicio sumario Presentada el mes pasado, los abogados de Baldoni argumentaron que las acusaciones de Lively eran una «letanía de agravios menores» y no son evidencia de ninguna «acción laboral adversa», que sería necesaria para mostrar represalias. También rechazaron la descripción que hizo Lively del equipo de relaciones públicas de Baldoni participando en una campaña de difamación, diciendo que el cineasta sólo estaba tratando de defender su reputación.

“Baldoni buscó el asesoramiento de una empresa de relaciones públicas de gestión de crisis, como haría cualquier persona responsable en su posición”, argumentaron sus abogados.

En su presentación, los abogados de Lively responden que los representantes de Baldoni “atacaron deliberada, repetida, subrepticia y directamente el carácter y la reputación de Lively”.

Si la moción de Baldoni fracasa, podría celebrarse un juicio en marzo. Un portavoz de Baldoni no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.