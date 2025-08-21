Blake Lively para protagonizar la comedia romántica ‘La lista de supervivencia’

Blake Lively está listo para protagonizar la comedia romántica «La lista de supervivencia».

Lionsgate, que trabajó con la actriz en «A Simple Favor», compró el guión de especificaciones del escritor Tom Melia. Marc Platt, mejor conocido por «Wicked» y «La La Land», está en conversaciones para unirse a Lively como productor en la película.

Descrito como una «comedia romántica de acción», la película sigue a una productora de alta tv de alta realización llamada Annie a quien es asignada contra sus deseos a un nuevo programa presentado por el famoso experto en supervivencia Chopper Lane. Cuando un naufragio los coloca en una isla desierta, Annie descubre que Chopper es un fraude y no sabe nada sobre la supervivencia, dejándola a cargo de descubrir cómo mantenerlos con vida. Obligados a trabajar juntos, comienzan a descubrir una química poco probable. El papel de Chopper Lane aún no se ha elegido.

Más por venir …