Blair Kohan y Jason Heyman de UTA sobre la evolución de la comedia

El trabajo de ser comediante y realizar proyectos de comedia no ha sido el mismo desde la pandemia, en buenos y no tan buenos sentidos.

Ésa es una de las muchas conclusiones de una conversación profunda sobre el negocio de la comedia con Blair Kohan y Jason Heyman, UTA miembros de la junta directiva y socios, presentados en el último episodio de Variedad‘s «Estrictamente negocios» Podcast. Kohan y Heyman son colegas desde hace mucho tiempo que han estado juntos en las trincheras y conocen los ritmos y las fortalezas de cada uno, como cualquier buen amigo.

Los dos abordan los desafíos que las comedias para adultos tradicionales han enfrentado en los últimos años en la taquilla, y el hecho de que las comedias de situación son pocas y espaciadas en las cadenas de televisión en estos días. Y, sin embargo, enfatizan la pareja, hay más talento surgiendo de todos los rincones y más vías para expresar la comedia que nunca.

«Creo que la gente quiere reírse en comunidad. Creo que lo que impulsa esta experiencia en vivo [boom] «Es estar juntos en una habitación y reír juntos», dice Kohan. «Cuando hablamos de todas estas grandes películas, estas grandes comedias de los últimos 25 a 50 años, era ir al teatro y reír en comunidad. Y creo que eso nos falta”.

Heyman ve una oportunidad en la disrupción en torno al sistema de televisión en red que alguna vez fue crucial para construir las carreras de las estrellas de la comedia.

«¿Puede existir de nuevo una ‘Familia Moderna’? ¿Puede existir un ‘Todo el mundo quiere a Raymond’? Es una muy buena pregunta», pregunta Heyman. «El lado bueno de esto es que ese cronograma, esa rutina con la que todos crecimos (temporada piloto, avances, cronograma de otoño y todo eso) ya no existe. Así que tienes un poco más de flexibilidad y el talento puede irse a hacer otras cosas y regresar cuando se sienta inspirado creativamente», dice Hayman.

Kohan señala que las estrellas que surgen de las plataformas de redes sociales a menudo pueden tener más control sobre su material cuando trabajan con la corriente principal de Hollywood, y cita a Rachel Sennott y su nueva serie de HBO “I Love LA” como ejemplo. Kohan lo llama efecto de “incubación inversa”.

«Siempre hablamos del apogeo de Comedy Central y Funny or Die y esas incubadoras. ‘SNL’, que todavía está ahí y sigue incubando, identificando y descubriendo. Extrañamos esos días porque ahí es donde pudimos lanzar el talento. Es donde descubrimos el talento», dice. «Con las redes sociales, tenemos comediantes como Matt Rife. Nate Bargatze Leanne Morgan, Ali Wong, que están desarrollando su audiencia directamente, por lo que tenemos esta cosa de incubación inversa en la que Netflix, Amazon y HBO se unen a ellos después de que ya han creado esta plataforma para sí mismos. Así que tienen un poco más de control y comprensión sobre lo que busca su audiencia. La pérdida de Comedy Central y Funny or Die ha sido reemplazada por Instagram, YouTube y TikTok».

Heyman, que ha tenido una larga asociación con Will Ferrell y otros comediantes de múltiples guiones, dice que el bajo volumen de películas de comedia que llegan a la taquilla teatral es preocupante.

«Si no lo construyes, no vendrán. Así que, en cierto momento, alguien tiene que disparar», dice Heyman. «Porque si no lo construyes, te puedo garantizar que no vendrán. La mayoría de la gente ahora ni siquiera piensa en ir al cine a ver una comedia con clasificación R. Si eres un chico de 20 años que sale con tus amigos, no es algo que siquiera consideres hacer».

(En la foto: Blair Kohan y Jayson Heyman afuera de la sede de UTA en Beverly Hills)

