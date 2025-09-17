Blackpink’s Lisa, Guillermo del Toro, Park Chan-Wook Open Busan Fest

El 30º Festival Internacional de Cine de Busan comenzó con una alfombra roja de casi dos horas que mezcló la realeza de K-pop, los autores asiáticos y las leyendas de Hollywood antes de revelar «No otra opción» de Park Chan-Wook como la película de apertura.

Lisa de Blackpink desencadenó un frenesí entre los fanáticos, unido por «Cazadores de demonios de KPOP«La directora Maggie Kang, Guillermo del Toro (que entretuvo a los fotógrafos con caras juguetones), y la superestrella coreana Lee Byung-Hun, quien no solo co-organizó la ceremonia, sino que luego regresó a la comedia negra de Park con los compañeros de fundición Ye-Jin, Park Hee-soon, Yum Hye-Ran y Lee Sung-Min.

La lista de invitados subrayó el alcance global de Busan: la estrella indonesia Dian Sastrowardoyo, el cineasta de Malasia, Woo Ming Jin, el productor indio Shiladitya Bora y el equipo de «placa completa» de la India de Tannishtha Chatterjee y Kirti Kulhari se encontraban entre el contingente internacional, mientras que el director de Haper y el director de Haper Ka-Fai llegó con el director y el director de la Legend Ka-Fai y el director de la Legend Ka-Fai y el director de la Legend Ka-Fai. Shadow’s Edge «.

El cine japonés estuvo representado por Nishijima Hidetoshi y Gwei Lun-Mei para «Dear Stranger» de Mariko Tatsuya, así como Watanabe Ken, Takaguchi Kentaro, Okada Junichi y Miyake Sho. Las estrellas coreanas incluyeron a Kim Minha, Jeon Jong-Seo, Han So-Hee, Lee Jin-Wook, Yoo Ji-Tae, Lee Hye-Young, Jo Woo-Jin y Park Ji-Hwan, mientras que Michael Mann agregó influencia de Hollywood. El autor iraní Jafar Panahi, presente para su premio Asiático Cine de Cineasta del Año, fue bien recibido.

Sylvia Chang recibió el Premio Camellia, reflexionando sobre sus décadas que equilibraba el cine con la maternidad. El veterano director Chung Ji-Young aceptó el Premio de Cinema coreano, saludó para una carrera de 50 años que abarcó la censura, la dictadura y la agitación corporativa.

Uno de los momentos más emotivos de la noche se produjo cuando Jafar Panahi recibió el premio al cineasta asiático del año. «Estoy agradecido con el Festival de Cine de Busan por este honor», dijo. «Cuando llegué por primera vez a Busan con mi película debut, me prometí que volvería. Pero durante 17 años no pude abandonar mi país. Corea se ha esforzado constantemente y luchó por la libertad en el cine, y este premio está dedicado a todos los cineastas independientes en las líneas de esa lucha. Debemos ir al final por la libertad de expresión».

Los líderes del festival, incluido el presidente del Consejo de Cine coreano, Han Sang-Jun, el alcalde de Busan, Park Heong-Joon, y el nuevo director ejecutivo de Biff, Jung Won-Seok, enfatizaron el peso simbólico del 30 aniversario del festival. La ceremonia incluso se abrió con una canción dedicada a Lee Byung-Hun, agregando un florecimiento personal a la noche.

La noche también presentó el jurado de la competencia principal del festival. El director coreano Na Hong-Jin se desempeña como presidente del jurado, se unió al escenario por el actor de Hong Kong, Tony Leung Ka-Fai, la cineasta india Nandita Das, el director iraní Marzieh Meshkini, el cineasta Kogonada, la productora indonesia Yulia Evina Bhara y la actriz coreana Han Hyo-Joo. Su presencia subrayó las ambiciones globales expandidas de Busan, ya que marcó su 30 aniversario.