BLACKPINK Lisa pide arroz frito dos veces y el extraño comportamiento de Onadio Leonardo

NEGROPINK Mimando nuevamente a los BLINK indonesios a través del concierto DEADLINE World Tour que se celebró en el estadio principal Gelora Bung Karno (SUGBK), Yakarta, el sábado 1 de noviembre de 2025. Se reveló que Lisa era adicta al arroz frito, que es el alimento principal de Indonesia. Por otro lado, comportamiento extraño. Leonardo Leonardo mientras que en el podcast enfureció a Desta.

Varias noticias se han convertido en temas de tendencia a lo largo del día. Los siguientes son los 5 artículos de noticias más populares en el canal Showbiz VIVA, edición del domingo 2 de noviembre de 2025. ¡Vamos, desplázate más!

Adicta, Lisa de BLACKPINK pide arroz frito dos veces durante un concierto en Yakarta

BLACKPINK una vez más mimó a los BLINK indonesios a través del concierto DEADLINE World Tour que se llevó a cabo en el estadio principal Gelora Bung Karno (SUGBK), Yakarta, el sábado 1 de noviembre de 2025. Además de actos enérgicos en el escenario, este concierto también estuvo lleno de momentos cálidos entre los miembros y los fans indonesios.

¡GBK se rompió! Rosé coronó a BLINK Jakarta como la audiencia más emocionante durante toda la gira de BLACKPINK

Concierto de BLACKPINK: DEADLINE World Tour en Yakarta inauguró oficialmente el primer día de su evento en el estadio principal Gelora Bung Karno (GBK), el sábado 1 de noviembre de 2025. El entusiasmo de los BLINK se sintió desde la mañana, con miles de fanáticos llenando el área del estadio portando lightsticks, carteles y diversos productos oficiales del grupo.

El extraño comportamiento de Onadio Leonardo cuando el podcast enoja a Desta, ¿estás drogado?



Leonardo Leonardo Foto : Instagram Onadio Leonardo

El comportamiento inusual de Onadio Leonardo al aparecer en un episodio del podcast Vindes con Habib Ja’far vuelve a estar en el foco del público. El videoclip, que fue grabado aproximadamente un mes antes de su arresto, se volvió viral en las redes sociales porque mostraba el comportamiento de Onad que se consideró inapropiado.

La razón por la que Onadio Leonardo se convirtió en víctima de un caso de abuso de drogas es lo que hizo durante su arresto



El mundo del entretenimiento de Indonesia se ha visto nuevamente sacudido por la impactante noticia del músico y actor Onadio Leonardo. El ex vocalista de la banda Killing Me Inside vuelve a tener problemas con la ley luego de ser arrestado por la policía por presunto abuso de drogas.