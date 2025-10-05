Blackout llega a 50k Homes de Ucrania después de los ataques de Rusia







Los drones y los misiles rusos golpearon la red eléctrica de Ucrania durante la noche hasta el sábado, dijo una firma de energía ucraniana, un día después de lo que los funcionarios describieron como el mayor ataque contra las instalaciones de gas natural de Ucrania desde la invasión total de Moscú hace más de tres años y medio. El huelga Las instalaciones de energía dañadas cerca de Chernihiv, una ciudad del norte cerca de la frontera rusa, y provocó apagones para afectar a unos 50,000 hogares, según el operador regional Chernihivoblenergo.

Rusia disparó un total de 381 drones y 35 misiles en Ucrania el viernes, según la Fuerza Aérea de Ucrania, en lo que los funcionarios dijeron que era un intento de destruir la red eléctrica de Ucrania antes del invierno y desgastar el apoyo público para el conflicto de 3 años.

Oleksiy Kuleba, viceprimer ministro y ministro de reconstrucción de Ucrania, dijo en un puesto de telegrama el sábado: «Los equipos médicos ya han transportado a los heridos a los hospitales y están brindando la asistencia necesaria. Otros (que estaban en el sitio) están supervisados ​​por los rescatistas».

381

No. de drones Rusia desplegado

