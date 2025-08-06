Blackhawks vinculados al comercio de 6 pies 4 defensores

El Chicago Blackhawks todavía están en su reconstrucción y deberían buscar algunos agentes libres pendientes para recuperar algunos activos durante la temporada.

Si Chicago está fuera de un lugar de playoffs en la fecha límite de intercambio, como se esperaba, los Blackhawks tendrán algunos jugadores intrigantes para lidiar. Uno de ellos en los que lo serán múltiples equipos es el defensa de 6 pies 4 Connor Murphy.

NHL Analista Jeremy Tarly de NHLTraderumors Links Los Blackhawks para cambiar a Murphy esta temporada.

«Murphy es un defensor diestro que ha estado en listas de comercio durante bastante tiempo. Murphy está ingresando a la temporada final de su acuerdo con $ 4.4 millones AAV. El hombre de 32 años tiene una cláusula sin comercio de 10 equipos, por lo que tendrá algo de voz en el asunto», escribió Tarly.

«Ha sido vinculado al Hojas de arceOilers, senadores y Canadienses En el pasado, esperaremos y veremos cómo se desarrollan las cosas la próxima temporada «, agregó Tarly.» Murphy anotó 19 puntos en 68 juegos la temporada pasada y promedió 20:36 tiempo de hielo por juego, incluidas 2:17 corta de mano «.

Murphy sería muy buscado en la fecha límite de intercambio y obtendría un buen retorno. El esta en el último año de su contrato de cuatro años y $ 17.6 millones.

Aunque Murphy es un buen defensa para los Blackhawks, sería prudente que Chicago lo intercambie en la fecha límite en lugar de arriesgarse a salir en la agencia libre por nada.

Murphy registró 2 goles y 17 asistencias para 19 puntos en 68 juegos La temporada pasada con los Blackhawks.

Insider dice que Blackhawks ha comprado Murphy

Chicago Trading Murphy no sería una sorpresa, ya que su nombre ha surgido en las conversaciones comerciales.

Murphy sería muy buscado, y su nombre incluso surgió en las conversaciones comerciales la última fecha límite. Mientras tanto, el informante de la NHL David Pagnotta nombró a Murphy un candidato comercial este verano.

«Los Blackhawks buscaron tratar a Murphy durante la temporada. Ha luchado contra las lesiones en las últimas dos temporadas y ahora está en el último año de su contrato. Los equipos que buscan apuntalar su lado derecho vendrán a llamar», Pagnotta «, Pagnotta escribió.

Aunque Murphy aún no se ha cambiado, si Chicago está cerca de la parte inferior de la clasificación como se esperaba, es probable que sea tratado con la fecha límite de intercambio.

Blackhawks GM emocionado por los próximos pasos

Chicago está en medio de una reconstrucción, y la esperanza es que casi haya terminado.

Los Blackhawks tienen un equipo joven, y el gerente general Kyle Davidson dice que este año será grande para que la reconstrucción vea dónde están.

«Todavía tenemos una lista de veteranos cargados. Pero habrá un contingente mucho más grande de jugadores jóvenes que podrían estar aquí durante mucho tiempo, que se acampan con nosotros este año», Davidson «, Davidson,», Davidson «. dicho. «Eso es realmente emocionante. Creo que es una muestra de progreso sobre dónde hemos estado en el pasado. Es un aspecto diferente para este equipo y creo que es un ojo a dónde nos dirigimos. Es un paso emocionante que hemos dado que no hemos podido necesariamente esperar razonablemente antes de esta temporada».

Davidson sabe que este año es importante dar un paso adelante y demostrar que se están acercando a ser un equipo contendiente. Pero eso probablemente no les impedirá ser vendedores en la fecha límite de intercambio.