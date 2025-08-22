Blackhawks Nazar Deal podría ser precursor de un movimiento importante

El Chicago Blackhawks hizo un gran chapoteo al extender el jueves a la estrella en ascenso Frank Nazar a un acuerdo de siete años y $ 46.2 millones, el jueves, por Puckpedia. Los fanáticos estaban justificadamente entusiasmados con las noticias, ya que el club encerró a uno de sus jugadores jóvenes más talentosos a un precio razonable.

Pero hay más en este trato de lo que parece. A primera vista, la extensión se trataba de garantizar que Nazar no vaya a ninguna parte en el futuro previsible. Como el ex Nhler Brian Boyle señaló durante un Aparición del 21 de agosto en NHL NetworkEl acuerdo de Nazar se trata de eliminar un objetivo de hoja de oferta potencial.

En un nivel más profundo, hay mucho más en el trato. La extensión de Nazar permite que los Blackhawks obtengan certeza de costos en el futuro. En otras palabras, el club sabe cuánto dinero tendrá disponible para hacer otras fichajes.

En particular, la mayor extensión de contrato que se avecina en el horizonte es el nuevo acuerdo de Connor Bedard.

Bedard está entrando en el último año de su contrato de nivel de entrada. Como tal, los Blackhawks deberán extenderlo lo antes posible. Pero firmar Bedard antes de que Nazar pudiera esposar cuánto podría haber ofrecido el equipo a Nazar.

Ese problema potencial ya no está ahí. Los Blackhawks hicieron un movimiento inteligente al decir exactamente cuánto espacio de tope tiene para firmar su centro de franquicias esta temporada.

Blackhawks estará al ras del espacio de la tapa la próxima temporada

Los Blackhawks estarán al ras del espacio de la tapa para la temporada 2026-27. Según Puckpedia, los Blackhawks habrán terminado $ 63 millones en espacio de capitalizaciónIncluso después de tener en cuenta la extensión de Frank Nazar en la ecuación.

Varios contratos de boletos grandes saldrán de los libros después de esta temporada. En particular, el Capitán Nick Foligno está programado para convertirse en UFA. Jason Dickinson, Ilya Mikheyev, Sam Lafferty y Connor Murphy también saldrán de los libros.

El acuerdo del portero Laurent Brossoit también caducará, con el presunto portero titular Spencer Knight convirtiéndose en UFA.

Según esa situación, los Blackhawks pueden permitirse firmar a Bedard para una extensión masiva de contratos en esta próxima temporada. Dado que Nazar firmó un golpe de límite de $ 6.59 millones, es seguro apostar que la extensión de Bedard llegará muy por encima de ese número.

Cuánto más podría depender de otros comparables. Sin embargo, los fanáticos de los Blackhawks pueden esperar que el acuerdo de Bedard despeje fácilmente lo que el club pagó por Nazar.

Especular en la extensión del contrato de Bedard

Determinar cómo podría verse el próximo contrato de Connor Bedard no es una tarea fácil. Una comparable podría ser la extensión de Connor McDavid que sale de su acuerdo de nivel de entrada en 2018.

Los Edmonton Oilers firmaron a McDavid a un Acuerdo de ocho años por valor de $ 100 millones. ¿Podría ser eso algo que hacen los Blackhawks?

Parece algo improbable, ya que McDavid tuvo temporadas consecutivas de 100 puntos antes de firmar su extensión. Había ganado varios premios mientras todavía estaba en su ELC. Entonces, $ 12.5 millones por temporada pueden no estar en las cartas para Bedard todavía.

Pero los fanáticos de los Blackhawks no deberían sorprenderse al escuchar al equipo dispuesto a poner a AAV de $ 9 a $ 10 millones. A juzgar por lo que el club estaba dispuesto a pagar a Nazar después de 56 juegos, es una posibilidad.

La pregunta más importante será el término. Por supuesto, a los Blackhawks les encantaría encerrar a Bedard durante ocho años. Pero no se sabe si eso está en su mente en este momento.

Quizás Bedard firma un trato más corto, algo así como un contrato de cuatro o cinco años. Luego, apuesta que pondrá enormes números y realmente obtendrá la masa cuando esté a punto de convertirse en UFA.

Todo es especulación en este momento. Aún así, la extensión de Nazar ha abierto la puerta para que el trato de Bedard sea el próximo zapato para caer en los Blackhawks.