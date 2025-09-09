Blackhawks Land Top Pick en 2026 NHL Draft: Proyección

El Chicago Blackhawks podría conseguir la selección general superior en el Draft de la NHL 2026. La selección es posiblemente la más codiciada en una década, como la presunta primera perspectiva general, Gavin McKennapodría ser un talento generacional.

La última vez que los Blackhawks eligieron primero en general, aterrizaron con Connor Bedard. Bedard fue una gran elección, pero McKenna se considera sobre Bedard o la mejor selección de 2024, Macklin Celebini.

Ese nivel de talento podría llegar a la ciudad ventosa, según Proyecciones de draft de NHL 2026 de Tankathon. El modelo del sitio muestra a los Blackhawks que aterrizan la primera selección, con el Tiburones de San José obteniendo la segunda selección sobre todo.

Por supuesto, aterrizar la primera selección significa que los Blackhawks deberán terminar en las tres últimas clasificaciones nuevamente esta temporada. Eso no es alentador en términos de rendimiento sobre el hielo. Pero, de nuevo, el premio al final de una temporada difícil hace que el año difícil sea soportable.

La expectativa es que los Blackhawks no llegarán a los playoffs. Pero la reconstrucción debería mostrar algunos signos de progreso. Una temporada completa de Frank Nazar debería estabilizar los seis primeros, mientras que Bedard podría tener un gran año.

La defensa podría dar un paso adelante, y la sólida gol de Spencer Knight podría significar un año mejor de lo esperado. Pero según las primeras proyecciones, los Blackhawks no avanzarán mucho en 2025-26.

Blackhawks podría construir un equipo ridículamente talentoso con McKenna

Agregar a Gavin McKenna le daría a los Blackhawks otro centro de primera línea. Esa situación dejaría a los Blackhawks con dos centros de primer nivel, al igual que los Edmonton Oilers tienen a Connor McDavid y Leon Draisaitl.

Entonces, los Blackhawks podrían rodar a Bedard y McKenna como un golpe de uno y dos. Sin embargo, eso dejaría a Frank Nazar como el pivote de tercera línea.

¿Tiene sentido implementar nazar como un 3C?

Si Nazar es el 3C de los Blackhawks, eso indicaría una vergüenza de riquezas. Y también, un desperdicio de recursos. Una de las soluciones podría ser trasladar a Bedard al ala. Ese movimiento podría permitir a Chicago desplegar una línea superior de McKenna y Bedard, con Nazar restante como el 2C.

El equipo podría dividir Bedard y McKenna en función de las necesidades y circunstancias en un juego determinado. Por ejemplo, tener McKenna, Bedard y Nazar significarían darles a los Blackhawks tres líneas continuas. Eso es algo que podría ser crucial durante los playoffs.

Chicago podría tener una temporada mejor de lo esperado

Muchos analistas están eligiendo a los Blackhawks para terminar en la parte inferior de la clasificación nuevamente. Pero hay razones para creer que los Blackhawks podrían terminar mejor de lo esperado.

Como se describió anteriormente, los jugadores jóvenes de los Hawks podrían dar un paso adelante esta temporada. Si ese es el caso, el club podría unir algunos estiramientos sólidos en la temporada. Si bien eso puede no ser suficiente para un lugar en los playoffs, podría ser suficiente para escapar del sótano.

Además, el nuevo entrenador Jeff Blashill debería darle al club un gran impulso. Es una oportunidad para presionar el botón de reinicio. Entonces, Chicago podría sorprender a muchas personas esta temporada. No sería irrazonable ver un gran salto en el total de puntos del equipo cuando termine la temporada.