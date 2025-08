Blackhawks aún podría sorprender a la temporada baja de la NHL con la amenaza de la hoja de oferta

El Chicago Blackhawks ha tenido una temporada baja relativamente tranquila. Pero todavía hay tiempo para que el club sorprenda a la temporada baja de la NHL apuntando a un RFA de alta gama con una hoja de oferta. Específicamente, que RFA podría ser Marco Rossi.

Rossi y Minnesota Wild permanecen en un punto muerto con respecto al próximo contrato del joven de 23 años. Las dos partes han supuestamente no hablado desde mediados de junioAtrolando aún más la especulación sobre el futuro de Rossi.

Públicamente, ambas partes han dicho todas las cosas correctas. El Salvaje han manifestado su deseo de volver a firmar a Rossi. Mientras tanto, Rossi ha prometido su compromiso con el equipo. Pero eso no impide que un equipo como los Blackhawks persigan a Rossi a través de una hoja de oferta.

Vale la pena señalar que Rossi es elegible para la hoja de oferta, ya que el Wild emitió una oferta de calificación superficial (Qo) a principios de esta temporada baja. El QO aseguró que el salvaje retuvo los derechos de firma de Rossi en el futuro.

Pero el QO también abre la puerta para que Rossi se dirige a través de una hoja de oferta. Dada la situación actual del límite de Minnesota Wild, apuntar a Rossi podría funcionar a favor de los Blackhawks.

Dependiendo de la oferta en sí, el salvaje puede tener problemas para igualarla. En particular, el mayor problema que se cierne sobre la naturaleza es Kirill KaprizovExtensión del contrato. Por lo tanto, el salvaje no puede comprometer en exceso a hacer coincidir una hoja de oferta, particularmente si se come en el espacio de la tapa, el equipo necesitaría mantener a Kaprizov.

Mirando la compensación que Blackhawks necesitaría pagar por la hoja de oferta de Rossi

Ahora, aquí es donde las cosas se complican. Si los Blackhawks aterrizan con éxito a Rossi a través de una hoja de oferta, el club deberá pagar el compensación correspondiente. Dicha compensación depende del AAV en la hoja de oferta.

Tal como está, una hoja de oferta firmada entre $ 2.3 y $ 4.6 millones podría obtener la selección de la tercera ronda salvaje. Si el AAV está entre $ 4.6 y $ 7.02 millones, eso significaría una selección de primera y tercera ronda. Si el AAV aterriza entre $ 7.02 y $ 9.36 millones, eso le daría a los salvajes una selección de primera, segunda y tercera ronda.

Es difícil imaginar a los Blackhawks firmando a Rossi por más de $ 7 millones AAV. Entonces, supongamos que los Blackhawks podrían atraer a Rossi con un acuerdo cercano, pero no exceder los $ 7 millones. Tal contrato le otorgaría la selección de primera y tercera ronda.

La pregunta sería entonces: ¿podría el salvaje igualar eso? La respuesta corta es sí. Los salvajes tienen el espacio de la tapa para hacerlo. Desafortunadamente, pueden optar por aprobar, ya que $ 7 millones comerían la mayoría de los $ 10 millones actuales del equipo. Si el salvaje firmó a Kaprizov a una extensión masiva, el salvaje podría tener que pivotar y volcar contratos para eliminar el espacio de límite.

Por qué Rossi tiene sentido para Chicago

Agregar Marco Rossi tiene sentido para los Blackhawks. El club podría usar un centro sólido de segunda línea para jugar detrás de Connor Bedard. Lo más importante, Rossi sigue siendo un jugador joven y prometedor. Entonces, Rossi encajaría bien dentro de los planes de reconstrucción de los Blackhawks.

Mientras que los Wild fueron un equipo de playoffs la temporada pasada, el club está en un patrón de retención debido a Kaprizov. Algunas charlas sugieren que Kaprizov podría obtener hasta $ 15 millones AAV en su próximo contrato.

Si ese es el caso, al Wild puede tener dificultades para completar la lista. Por lo tanto, Rossi podría estar mejor uniéndose al núcleo sólido y joven de los Blackhawks en lugar de quedarse en Minnesota.