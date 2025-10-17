Black Phone 2 gana 2,6 millones de dólares en vistas previas

«El Teléfono negro 2”está sonando en taquilla este fin de semana.

La aterradora secuela de Blumhouse y Universal recaudó 2,625 millones de dólares en los avances del jueves. Se estima que abrirá con $23 millones a $29 millones, aunque algunas proyecciones son más conservadoras en $18 millones.

El primer “Black Phone”, que presentó al espeluznante secuestrador de Ethan Hawke, The Grabber, se estrenó con 21 millones de dólares en 2021, cuando los cines apenas comenzaban a reabrir después de la pandemia de COVID-19. Llegó a ganar 161 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en un éxito sorpresa. Con un presupuesto de 30 millones de dólares, se espera que «The Black Phone 2» cambie la suerte de taquilla de Blumhouse después de que sufrió fracasos a principios de este año como «Wolf Man», «The Woman in the Yard», «Drop» y «M3GAN 2.0».

La secuela trae de vuelta a Mason Thames y Madeleine McGraw para enfrentarse a The Grabber de Hawke una vez más, esta vez desde más allá de la tumba. En la primera película, Finney de Thames y su hermana psíquica sobrevivieron a su encuentro con el villano secuestrador gracias en parte a un teléfono sobrenatural que podía comunicarse con las víctimas fantasmales de Grabber. El elenco de la secuela también incluye a Demian Bichir, Jeremy Davies, Migues Mora, Arianna Rivas, Anna Lore y Graham Abbey.

“The Black Phone 2” debería encabezar la taquilla este fin de semana y superar al ganador de la semana pasada “Tron: Ares” y al recién llegado “Good Fortune”, dirigida por Aziz Ansari y distribuida por Lionsgate. “Good Fortune”, una comedia protagonizada por Ansari, Keanu Reeves, Seth Rogen y Keke Palmer, recaudó 725.000 dólares y se espera que su estreno recaude entre 6 y 8 millones de dólares.