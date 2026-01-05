Black Phone 2 establece la fecha de lanzamiento de la transmisión de Peacock: cómo mirar en línea

The Grabber regresará a casa el 16 de enero como “Teléfono negro 2”está disponible para transmitir en Pavo real.

La secuela de Blumhouse de la película de terror de 2021 dirigida por Scott Derrickson llegó a los cines en octubre pasado. Vio el regreso de Derrickson a la silla del director, así como la represalia de Ethan Hawke contra el villano Grabber, que persigue a los protagonistas Finney y Gwen Blake (Mason Thames y Madeleine McGraw) desde más allá de la tumba.

La secuela también trajo de regreso a Miguel Mora y Jeremy Davies del elenco de la primera película, y presentó a Arianna Rivas, Demián Bichir, Maev Beaty, Graham Abbey y Anna Lore como personajes originales. Derrickson y C. Robert Cargill escribieron el guión, que se centra en Finney y Gwen lidiando con su trauma cuatro años después de los eventos de la primera película mientras intentan descubrir el misterio de sus habilidades telequinéticas. Mientras tanto, Grabber busca venganza por el destino que sufrió a manos de ellos al final de la primera película, regresando como un fantasma letal y amenazador.

“Black Phone 2” se estrenó en el Fantastic Fest en septiembre y recaudó más de 125 millones de dólares en la taquilla mundial, un éxito en un octubre que de otro modo sería lento. Sin embargo, la secuela aún recaudó menos que el primer “Black Phone”, que recaudó 161 millones de dólares en 2021.

“El teléfono negro” fue una adaptación de un cuento del mismo nombre de Joe Hill, publicado en su antología de 2005 “20th Century Ghosts”. Hill también contribuyó a la historia de “Black Phone 2”.

Jason Blum produjo ambas películas junto a Derrickson y Cargill. Ambos fueron lanzados por Universal Pictures.