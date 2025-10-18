‘Black Phone 2’ a 10 millones de dólares. El día de la inauguración, la ‘buena suerte’ se esfuma

BlumhouseLa secuela de terror “Teléfono negro 2«recaudó 10,7 millones de dólares entre el viernes y las proyecciones previas, encaminándose a un estreno número uno. Mientras tanto, la comedia de Aziz Ansari «buena fortuna” no está viendo mucha suerte en un debut en tercer lugar, ya que la taquilla de octubre avanza con dificultad hacia finales de mes.

Universal tiene “Black Phone 2” en 3.411 ubicaciones de América del Norte para el fin de semana de estreno, proyectando un total de 24,4 millones de dólares en tres días. Eso estaría dentro de las estimaciones de seguimiento anteriores al fin de semana y un pelo por delante del “Black Phone” original, que debutó con 23,6 millones de dólares en 2022. La secuela, en la que Ethan Hawke regresa como un asesino en serie conocido como Grabber, también obtiene un aumento en los ingresos al conseguir algunos auditorios premium de gran formato, que tienen precios de entradas más altos, de “Tron: Ares.”

Blumhouse está buscando una recuperación de la taquilla para terminar el año después de presentar una decepcionante lista para 2025 de “Wolf Man”, “The Woman in the Yard”, “Drop” y “M3GAN 2.0”, cada una de las cuales tenía un precio modesto, pero finalmente no logró estrenarse en los cines. “Black Phone 2”, con clasificación R, fácilmente marcará el mayor estreno del calendario de Blumhouse, pero la secuela dirigida por Scott Derrickson es también una de sus producciones más costosas con un presupuesto de producción de 30 millones de dólares.

Después de este comienzo, “Black Phone 2” tendrá que demostrar resistencia para terminar siendo un éxito teatral. Tanto la crítica como el público son positivos, aunque un poco más fríos que los resultados de la primera entrada. La empresa de encuestas de audiencia Cinema Score obtuvo una calificación de “B” entre los compradores de entradas, una marca menos que la calificación “B+” del original de 2022. El primer “Black Phone” fue un éxito inesperado, logrando un multiplicador de casi 4 veces en su debut para terminar con $ 90 millones a nivel nacional. “Black Phone 2” apuntará a una cola igualmente larga, posicionada como el estreno de terror más importante durante el resto de la temporada de Halloween. En cuanto a Blumhouse, el cartel todavía tiene una secuela más, «Five Nights at Freddy’s 2», que llegará en diciembre de la mano de Universal.

Mientras tanto, el lanzamiento de “Good Fortune” de Lionsgate se dirige hacia el lado inferior de las proyecciones, pronosticando una apertura de $6 millones en 2.985 ubicaciones. Se estima que la película de Aziz Ansari, que el comediante escribió, dirigió y protagoniza, recaudó 2,4 millones de dólares entre el viernes y las proyecciones previas. Lionsgate aún no ha reportado sus ingresos brutos.

Ese es un inicio silencioso para la producción de $30 millones, que se produce a pesar de un elenco estelar de Keanu Reeves, Seth Rogen y Keke Palmer, además de críticas sólidas y rumores positivos entre el público (Cinema Score obtuvo una calificación de “B+”). Habla de la dificultad de estrenar una comedia original con clasificación R en el panorama teatral actual, aunque hubo una historia agradable para comenzar el año con “One of Them Days” de Sony (50 millones de dólares en total a nivel nacional).

En segundo lugar, “Tron: Ares” de Disney ganó 3 millones de dólares el viernes y espera un estreno de segundo año de 11 millones de dólares, con una caída del 65%. El total norteamericano parece alcanzar los 54 millones de dólares en sus primeros 10 días. Después de un decepcionante debut nacional y una escasa participación en el extranjero, la secuela de ciencia ficción se está desvaneciendo demasiado rápido como para tener alguna esperanza de recuperar su presupuesto de producción de 180 millones de dólares en los cines.

«Roofman» de Paramount está cayendo al quinto lugar, ganando 1,1 millones de dólares en su segundo viernes. La travesura de Channing Tatum espera una salida de segundo año de $ 3,6 millones, lo que marcaría una caída del 55% desde su apertura. Se espera que el ingreso bruto interno alcance los 15,4 millones de dólares hasta el domingo, una racha moderada, incluso con un presupuesto de producción reducido de 19 millones de dólares.

También inaugurado este fin de semana, Angel Studios presenta el thriller de la Segunda Guerra Mundial “Truth & Treason” en 2.106 salas. El drama con clasificación PG-13 ganó $1.1 millones el viernes y parece encaminarse a un primer fin de semana de $2.8 millones para ubicarse en el sexto lugar en las listas nacionales. Cinema Score obtuvo una brillante calificación de “A”, algo normal para un lanzamiento de Angel.

Mientras tanto, Amazon MGM está ampliando su drama universitario con clasificación R “After the Hunt” a 1.238 ubicaciones después de su estreno en Nueva York y Los Ángeles el fin de semana pasado. La película recaudó alrededor de 650.000 dólares el viernes y se encamina al séptimo lugar. Dirigida por Luca Guadagnino, “After the Hunt” cuenta con un elenco de alto perfil formado por Julia Roberts, Andrew Garfield y Ayo Edebiri, y Amazon le dio presencia en la reunión de la industria Cinema Con en abril. Pero las críticas negativas de un estreno en el Festival de Cine de Venecia en agosto parecen haber obstaculizado la película. Al público no le gusta mucho, ya que Cinema Score obtuvo una calificación de «C-«.

Más por venir…