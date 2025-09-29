Black Ops 7 Livestressam revela en Las Vegas

El escenario se está ubicando en Sin City esta noche antes de Activision’s Obligaciones: Siguiente evento el martes, cuando el editor propiedad de Microsoft presentará los principales aspectos de juego de su próximo «Call of Duty: Black Ops 7» juego.

Una tradición anual, la siguiente es cuando «COD» muestra sus modos multijugador y zombies en una presentación de transmisión en vivo (que tiene lugar a las 9 a.m. PT/12 pm ET) pero también sirve como una experiencia en persona para que las prensas e influyentes obtengan exposición práctica a la última entrega y se sorprenderan por las activaciones exageradas que promueven el título.

Este año, el equipo de marketing de «Call of Duty» se asoció con West Coast Customs para dar vida a un aspecto específico de «Black Ops 7»: una versión de la vida real del camión «Wonder Vehicle» del juego del modo Zombies «Black Ops 7».

Según Activision, «En el nuevo ‘Call of Duty: Black Ops 7’ Zombies, los jugadores podrán trabajar juntos para actualizar el vehículo maravilloso y atravesar las cenizas del maldito mapa, atropellar las hordas de zombis».

Como se ve en la foto de arriba, el vehículo maravilloso se completa con cabezales de abominación triple en el capó, torreta en la parte superior y una máquina de «paquete» en la parte posterior.

Para obtener más información sobre qué esperar del Call of Duty de este año: Next, Variedad habló con el jefe de marketing de Activision, Tyler Bahl.

¿Cuáles son las principales características del próximo de este año?

Call of Duty: Lo siguiente se trata de exhibir y celebrar juegos con nuestra comunidad apasionada, y este año realmente queríamos ir más grande. Estamos organizando «Siguiente» en el Área 15 en Las Vegas. Es un lugar futurista e inmersivo que coincide perfectamente con la energía de «Call of Duty: Black Ops 7». Los fanáticos verán el primer juego práctico en nuestro modo multijugador siempre popular, el modo Zombies favorito de los fanáticos y nuestra nueva experiencia gratuita «Call of Duty: Warzone Resurgence» llamada «Haven’s Hollow». Por primera vez en el próximo, también estamos organizando la Serie Mundial de Warzone (WSOW), nuestra competencia de alto riesgo con más de 150 jugadores que compiten por un premio de $ 1M, junto con el regreso del Bowl VI de la dotación de Call of Duty (Código) presentado por USAA.

Además de eso, hemos superado algunas activaciones irreales, incluido un vehículo Zombies Wunder de la vida real, un robot TEDD animatrónico que interactúa con personas en el sitio y los creadores que corren de lado a lado con polaris en el desierto de Mojave. Es la experiencia creadora más avanzada e inmersiva hasta ahora, y fácilmente la versión más ambiciosa de la próxima que hayamos hecho.

¿Cómo afectaron dos juegos de «Ops Black» consecutivos a la planificación para el evento de este año?

Pasar directamente a «Call of Duty: Black Ops 7» nos dio la oportunidad de pensar de manera diferente sobre el impulso. Sabíamos que la audiencia tenía altas expectativas, por lo que el enfoque estaba en hacer que el próximo se sintiera fresco, inesperado y en escala más grande. Es por eso que nos inclinamos en la construcción de un espacio de lugar más inmersivo utilizando la última tecnología y presionamos más a los elementos de la comunidad con WSOW y la participación ampliada del creador. Queríamos que los fanáticos sintieran que el próximo escaparate no solo continúa, está evolucionando de ambiciosas maneras nuevas.

¿Qué querías hacer de manera diferente?

Este año queríamos hacer más que solo compartir contenido nuevo. Nuestro objetivo fue hacer que la siguiente experiencia más inmersiva haya mostrado no solo «Black Ops 7», sino en general con «Call of Duty: Warzone», «Call of Duty: Mobile», Code Bowl VI y la Serie Mundial de Warzone. Y este año, trajimos al lado de Las Vegas, en un lugar que se adapta perfectamente a la línea de tiempo de futuro cercano de «Black Ops 7».

Con un elenco particularmente lleno de estrellas para «Black Ops 7», ¿estás incorporando a esos actores al siguiente y cómo?

El elenco es una gran parte de la identidad de «Call of Duty: Black Ops 7», y aunque no estarán al frente y al centro al siguiente, todavía hemos encontrado formas de tejerlos en la experiencia. Los verá presentados en momentos seleccionados a través del contenido detrás de escena que ayuda a configurar las revelaciones de juego. Puede que no sean el foco del evento en sí, ya que los fanáticos deberán esperar hasta que nos acerquemos para lanzar para ver más allí, pero son esenciales para dar vida a la narración del nuevo juego de «Call of Duty» y dar forma a la forma en que los fanáticos se conectan con el mundo de las «operaciones negras».

¿Qué puede provocar de lo que los influyentes y la prensa verán en persona y participarán en el contenido de la transmisión en vivo?

Los asistentes en persona tienen un fin de semana increíble en Las Vegas, pero dada la escala de nuestra audiencia a nivel mundial, es imposible llevar a todos al siguiente, por lo que el objetivo siempre ha sido traer la experiencia a nuestros fanáticos y la comunidad. Es por eso que alojar a los creadores y la prensa es tan importante. Obtienen la primera práctica con el nuevo juego, ven las compilaciones del juego como el Wunder Vehicle y TEDD, y pasan tiempo con nuestro talentoso grupo de desarrolladores de «Call of Duty». Luego transmiten y comparten ese acceso y perspectiva con millones de fanáticos que no podrían estar allí en persona. La transmisión en vivo nos ofrece los grandes momentos globales, pero son los creadores y la prensa quienes ayudan a llevar la profundidad y la emoción del próximo directamente a la comunidad.