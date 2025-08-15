‘Black Ops 7’ El trailer empuja ‘Call of Duty’ a Marketing Extremes

Activision ha superado a sus formas de «operaciones negras» con el lanzamiento del viernes de la última táctica de marketing de campaña para la próxima «Obligaciones: Black Ops 7, que limita una semana de noticias falsas de la franquicia de videojuegos propiedad de Microsoft.

Comenzó el lunes con publicidad del mundo real para una compañía de robótica falsa llamada Guild Subiendo por San Francisco. Estos carteles incluían un código QR que condujo al sitio web corporativo de la compañía, Donde se anunció su misión de «tecnología en la que puedes confiar».

Luego vinieron historias de «cubierta» en Cableado y Forbes y Más publicidad de la vida real para el gremioculminando en un «Call of Duty: Black Ops 7«Trailer cayendo el viernes que contó con imágenes del gremio» Going Public «, y uno de sus ejecutivos que sonando la campana de apertura en la Bolsa de Nueva York para conmemorar el día.

Todo esto fue simplemente una provocación para que la historia llegue en «Black Ops 7», en la que el Gremio presenta en gran medida como «una fuerza tecnológica global que se posiciona como la máxima salvaguardia para la humanidad».

Según los materiales de promoción publicados por Activision el viernes de Microsoft, «En el nuevo juego, el gremio desarrolla robótica a la mejor sociedad, y su CEO Emma Kagan afirma ser la última línea de defensa de la humanidad contra esta amenaza emergente».

Como Variedad Anteriormente informó, «Black Ops 7» se establece en 2035, más de cuatro décadas después de los eventos de «Black Ops 6» de 2024. El juego protagonizará a Milo Ventimiglia como David Mason, un protagonista previamente introducido en «Black Ops 2, Kiernan Shipka como CEO del Gremio Emma Kagan, y el alumno de» Cod «Michael Rooker repitiendo su papel de» Black Ops 2 «de Mike Harper.

Ahora, Microsoft y Activision están provocando que la «revelación completa» de «Call of Duty: Black Ops 7», incluida una fecha de lanzamiento oficial esperada para el otoño, tendrá lugar el 19 de agosto a las 11 a.m. PT en relación con la noche de apertura de Gamescom en vivo.

«A medida que avanzamos en la revelación mundial de ‘Call of Duty: Black Ops 7’, nos propusimos crear algo tan audaz y estimulante como el juego en sí», dijo el director de marketing de Activision, Tyler Bahl Variedad. «Ambientada en 2035, se basa en temas de tecnología, robótica y el complejo militar-industrial, amplificando la tensión y la intriga que definen la experiencia de las ‘Ops Black’. Creemos que será una de nuestras campañas más impactantes y habladas en el lugar de las cuentas».

Mire el nuevo trailer de «Black Ops 7» en el video a continuación.