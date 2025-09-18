Black Hole en el núcleo del Galaxy M87 muestra una inversión magnética en nuevas imágenes EHT







El Telescopio de eventos horizonte (EHT) ha capturado imágenes impresionantes y recientemente reveladas del agujero negro supermasivo que se encuentra en el corazón del Galaxy M87. El EHT hizo este agujero negro, conocido como M87*, famoso en abril de 2019, cuando fue revelado como el primer agujero negro jamás tomado por la humanidad.

Estas imágenes de M87*, ubicadas alrededor de 55 millones de años luz de la Tierra, muestran que la polarización de los campos magnéticos alrededor del agujero negro se invirtió durante un período de cuatro años. Las nuevas observaciones de M87* también muestran los signos reveladores de un chorro de materia que emerge alrededor del agujero negro, con su base conectada al anillo brillante alrededor del límite exterior, o «horizonte de eventos», alrededor de M87*.

Las imágenes podrían ayudar a desarrollar aún más teorías de cómo se comporta la materia en entornos extremos en torno a la supermasiva. agujeros negrosque tienen masas de millones o incluso miles de millones de soles y se encuentran en el corazón de grandes galaxias.

