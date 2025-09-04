Black Bear para lanzar el drama de boxeo de Sydney Sweeney ‘Christy’

«Christy», un drama deportivo que presenta una actuación transformadora de la estrella «Euphoria» Sydney Sweeney Como boxeadora, será lanzado por Black Bear en los cines en la temporada de premios.

Dirigido a la Festival de Cine de Toronto Donde se estrenará, «Christy» fue uno de los objetivos de adquisición más populares, pero Oso negroLo que financió la imagen, ha decidido sacarlo del tablero y convertirlo en el lanzamiento inaugural de su etiqueta de distribución incipiente. La película es una película biográfica de Christy Martin, una campeona de peso súper welter de WBC. Está dirigido por el ganador del Premio del Gran Jurado de Sundance, David Michôd («Animal Kingdom») y los coprotagonistas Ben Foster, Merritt Wever y Katy O’Brian. «Christy» se lanzará en los cines en todo el país el 7 de noviembre y Black Bear planea montar una campaña de Oscar para la imagen y para la actuación de Sweeney, que se dice que es camaleónico.

«Estamos encantados con el próximo lanzamiento de ‘Christy’, un retrato conmovedor de resiliencia y desafío del visionario cineasta David Michôd», dijo el presidente de la distribución estadounidense de Estados Unidos, Benjamin Kramer. «Dirigido por la transformación magistral de Sydney Sweeney en la icónica Christy, capturando la feroz determinación de una mujer joven para definir su propio destino, la película está elevada por la elegante dirección de Michôd y enriquecida por un cambio eléctrico de apoyo de Ben Foster. Tanto tiernos como inhalables, ‘Cristo’ es una celebración de la persistencia, el humor y la humanidad en el rostro de los giros no expectados. país.»

Michôd coescribió el guión con Mirrah Foulkes, de una historia de Katherine Fugate. La película sigue a Martin como «Ella cobra al mundo del boxeo bajo la guía de su entrenador y gerente convertido en marido, Jim (Foster). Pero si bien Christy hace alarde de una personalidad ardiente en el ring, sus batallas más duras se desarrollan fuera de él, mientras se enfrenta a la familia, la identidad y una relación que podría convertirse en la vida o la muerte». La película es la segunda colaboración de Black Bear con Sweeney, quien anteriormente protagonizó la película de terror del estudio «Inmaculada».

«Christy» fue producido por Black Bear, Anonymous Content, Votiv, Fifty Fifty Films y Yoki. Los productores son Kerry Kohansky-Roberts, Teddy Schwarzman de Black Bear, Brent Stiefel de Votiv y Justin Lothrop, Michôd y Sweeney.

UTA Independent Film Group y AC Independent co-representó los derechos de los EE. UU. Y negociaron el acuerdo con Black Bear en nombre del equipo de cine. Black Bear maneja los derechos internacionales y lanzará teatralmente la película en el Reino Unido e Irlanda.

Black Bear lanzó su brazo de distribución en julio trayendo a Kramer de CAA para ejecutarlo y contratar a David Spitz, un ejecutivo de distribución de leonsgate a largo plazo. La compañía ha sido previamente un productor y financiero activo, que respalda películas como «Sing Sing» y «I Care Mucho».