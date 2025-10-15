BKPM aprobado y cotizado en Indodax, Edena impulsa la transformación económica digital de Indonesia

Jacarta – Ministerio de Inversiones y Downstreaming/BKPM establecer una cooperación estratégica con el operador pionero de la plataforma indonesia de activos financieros digitales (DFA), a saber, PT Edén Archipiélago Capital.

Lea también: Al lanzar la aplicación Tring, Pegadaian facilita el acceso a inversiones en oro en minutos



Este paso fue una continuación de la reunión anterior que tuvo lugar en la oficina de BKPM y contó con la presencia del Viceministro. Inversión y Downstream, Todotua Pasaribu y el director ejecutivo de Edena Capital Nusantara, Wook Lee.

Esta cooperación estratégica se lleva a cabo facilitando la inversión extranjera directa por valor de 10 mil millones de dólares en 2026 y aumentando a 50 mil millones de dólares en 2027 como parte del apoyo a la Visión Dorada de Indonesia 2045.

Lea también: El BAD desembolsará préstamos por valor de 8,27 billones de IDR para Indonesia, este es el objetivo



«La plataforma de activos financieros digitales Edena es un catalizador importante en la transformación económica de Indonesia», dijo Todotua citado el miércoles 15 de octubre de 2025.



Edificio del Ministerio de Inversiones/BKPM.

Lea también: Prabowo celebra una reunión inmediatamente después de asistir a la Cumbre de Paz de Gaza, ¿discutir qué?



A través de la plataforma Indodax, se lanzó oficialmente PT Edena Capital Nusantara Simbólico Edena es la plataforma de criptoactivos más grande de Indonesia. Este lanzamiento marca un paso importante en la transformación financiera digital nacional y al mismo tiempo respalda la Visión Dorada de Indonesia 2045.

Al evento de lanzamiento asistieron el vicepresidente de marketing de Indodax, Antony Kusuma, y ​​el director ejecutivo de Edena Capital Nusantara, Wook Lee, junto con varias figuras de la industria y funcionarios gubernamentales en Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Wook Lee explicó: Edena Token está aquí para conectar el mundo financiero global con activos reales en Indonesia a través de la tecnología blockchain del consorcio.

«Edena no es sólo una criptomoneda, sino un puente entre el capital global y la economía real de Indonesia», dijo Wook Lee.

Enfatizó que su partido quiere abrir un acceso a la inversión transparente e inclusivo, apoyar a las mipymes, crear nuevos empleos y hacer de Indonesia el centro financiero digital de la ASEAN. Edena incluso apunta a abrir inversiones a partir de 100.000 IDR, crear 100.000 nuevos puestos de trabajo y reducir los costos de financiación de las MIPYME hasta en un 50 por ciento.

El vicepresidente de Indodax, Antony Kusuma, también expresó su confianza en el potencial de Edena Token en el creciente mercado criptográfico de Indonesia.

«Creemos que Edena Token puede tener éxito en Indonesia porque tiene una utilidad real y está respaldado por un ecosistema sólido. Indodax se compromete a respaldar proyectos de activos digitales que sean creíbles, seguros y cumplan con las regulaciones», dijo.