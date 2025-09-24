BKI cooperó el desarrollo de la investigación de la tecnología nuclear Brin para la industria manufacturera

Yakarta, Viva – Clasificación de la oficina de PT Indonesia (Persero) o Bki Cooperar con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (Brin) Fortalezca la colaboración de la investigación y la innovación para apoyar la mejora de la calidad de la industria nacional.

El memorando de entendimiento relacionado con la cooperación fue firmado por ambas partes en Yakarta, al que asistieron el director de las operaciones comerciales de clasificación de BKI, Arief Budi Permana, director de operaciones comerciales de BKI, Erwin Ernanto Hoesni, así como los filos de la SBU Energi y los líderes industriales y los servicios marinos de SBU.

Arief dijo, se espera que la colaboración con Brin, como una agencia gubernamental que tenga un mandato nacional de investigación e innovación, pueda traer un avance concreto que sea efectivo para la industria y el desarrollo.

«BKI cree que la investigación y la innovación son fundamentos para fortalecer la competitividad de la nación. A través de esta cooperación, no solo abrimos espacio de colaboración, sino que también nos aseguramos de que los resultados de la investigación se puedan aplicar directamente en los servicios industriales, que van desde la clasificación, la certificación, hasta las pruebas en varios sectores estratégicos», se citó a Arief en su declaración, el miércoles 24 de septiembre, 2025.



Ilustración de la planta de energía nuclear (PLTN).

Este MOU es la base de BKI y Brin para optimizar sus respectivas competencias, instalaciones y expertos. El enfoque de la cooperación incluye tecnología nuclearenergía, fabricaciónBiológico, medio ambiente, nanotecnología, material, a electrónica e informática. La implementación de los resultados de la investigación se dirigirá a apoyar los servicios de BKI en los campos de pruebas, inspección, certificación, clasificación y legal (TICCCS).

Además del uso de la investigación, ambas partes también acordaron celebrar un programa conjunto como talleres, exhibiciones y reuniones de negocios que reunieron el mundo de la investigación con la industria. Se espera que este paso acelere el proceso de innovación posterior para tener un impacto real.

A través de esta sinergia, Bki y Brin enfatizaron el compromiso de contribuir al desarrollo sostenible y fortalecer la posición de Indonesia en el ámbito de la industria global basada en la investigación y la tecnología.

https://www.youtube.com/watch?v=vu6cwbqx4xi