BKI cooperó con Neyen formulando estrategias de práctica comercial sostenible

Yakarta, Viva – Clasificación de la oficina de PT Indonesia (Persero) o BkiEstablecer una colaboración estratégica con Neyen, una empresa española involucrada en el campo de la sostenibilidad y la descarbonización. Esta colaboración se manifestó mediante la implementación del Taller Ejecutivo de Infundir Nusantara en Yakarta.

El director presidente de BKI, R. Benny Susanto, enfatizó el compromiso de BKI, como parte de Idsurvey, para convertirse en un facilitador de negocios ecológicos en Indonesia. Este compromiso se realiza a través de la colaboración con Neyen para apoyar el nacimiento de la estrategia. negocio sostenible.

«El lanzamiento de la infusión del archipiélago es un paso concreto para presentar un contenedor exclusivo para los líderes corporación Para diálogo, construir redes y formular una solución estratégica a la sostenibilidad «, dijo Benny a partir de su declaración, lunes 29 de septiembre de 2025.

Explicó, además de fortalecer la capacidad de los líderes corporativos, la infusión del Taller Ejecutivo de Nusantara también destinado a conectar bumn, empresas privadas, responsables políticos y expertos globales. Se espera que este foro fomente la colaboración, dé a luz a la innovación y produzca un impacto significativo medible.

«Más que eso, esta actividad también aumentó la visibilidad de Indonesia, especialmente Bumn, en el escenario global antes del Foro Internacional de Sostenibilidad Internacional de 2025 (IISF)», agregó.

Taller con el tema ‘Empoderar los líderes corporativos de Indonesia para la acción global de sostenibilidad’ Esto está aquí para proporcionar acceso a los líderes corporativos indonesios al mercado de inteligencia, el desarrollo de capacidades y las redes regionales de sostenibilidad.

El objetivo es fortalecer el papel del mundo de los negocios en el tratamiento del cambio climático mientras se desarrolla prácticas comerciales sostenibles.

