BKI cooperó con INSA fortaleciendo la fuerza del barco turístico

Yakarta, Viva – Clasificación de la oficina de PT Indonesia (Persero) o BKI continúa fortaleciendo la cultura de la seguridad y garantizando la valía del barco, en particular estándar técnico bote turístico. Esto se realizó cooperando con la Asociación Nacional de Asistentes de Shipship de Indonesia (PERO) División de cruceros como representante de los propietarios de botes turísticos en Indonesia.

El gerente senior de la investigación y el desarrollo empresarial de BKI, Arif Kurniawan, enfatizó que este paso fue una prueba del compromiso de BKI para fortalecer el ecosistema nacional de turismo marino. Junto con el crecimiento de la industria del barco turístico que abre grandes oportunidades para el desarrollo de destinos marítimos en Indonesia.

«A través de esta actividad de socialización, BKI fomenta un aumento en la comprensión relacionada con los estándares de seguridad, las clasificaciones y las regulaciones técnicas que los buques turísticos deben cumplir», dijo Arif a partir de su declaración, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

En la misma ocasión, Arif Purwono como PMO Engineering Bki explicó lo técnico sobre la aplicación de los estándares de solvencia de los buques turísticos, así como la respuesta de las preguntas de los participantes relacionadas con los desafíos técnicos en el campo.

El enfoque principal está relacionado con la entrega de los últimos estándares técnicos y regulatorios de BKI relacionados con la valía de los barcos turísticos. Luego, una mayor comprensión de las regulaciones y los estándares de seguridad que se aplican a los buques turísticos, tanto a nivel nacional como a referencias internacionales.

«BKI espera crear una comprensión más integral entre los actores comerciales sobre la importancia de los estándares de seguridad turística. Con el apoyo de la división de cruceros INSA, se espera que esta actividad sea el primer paso hacia un ecosistema turístico marino más seguro, más competitivo y sostenible», dijo.

