BKI colabora con Unpatti para mejorar la competencia de los recursos humanos en la industria marítima nacional

Jacarta – Oficina de Clasificación de Indonesia de PT (Persero) o BKI colaborando con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Pattimura (Unpatti) para mejorar competencia Estudiante en el campo de la topografía e inspección técnica marina. marítimo. Esto se hace mediante la celebración de la Capacitación de Topógrafos Marinos como un esfuerzo para equipar a los participantes con habilidades básicas que sean relevantes para las necesidades mundiales. industria marítimo.

Lea también: Aumenta el desempleo, se considera que el sistema educativo no se adapta a las necesidades de la industria



El jefe de la Unidad de Responsabilidad Social y Ambiental de BKI, Arif Bijaksana Prawira Negara, enfatizó que aumentar la competencia a través de la formación y certificación profesional es una necesidad urgente para los estudiantes de ingeniería. Según él, la industria necesita actualmente graduados que no sólo se destaquen académicamente, sino que también tengan habilidades técnicas adicionales.

Además de las habilidades técnicas, Arif también destacó la importancia de las habilidades sociales como la comunicación, la toma de decisiones, la cooperación y la experiencia organizacional. Espera que esta formación proporcione beneficios reales y abra oportunidades para una colaboración sostenible entre BKI y Unpatti.

Lea también: ¡Encontrar trabajo es cada vez más difícil! Este doctorado envió cientos de solicitudes pero aún no recibió ninguna llamada para entrevista



«La industria valora el carácter y la ética laboral como algo tan importante como la capacidad técnica», afirmó Arif, citado en su declaración del miércoles 7 de enero de 2026.

El vicedecano de la Facultad de Ingeniería de Unpatti, Nil Edwin Maitimu, ST, MT, dijo que la necesidad de trabajadores calificados certificados continúa aumentando, especialmente en grandes proyectos industriales, incluidas las empresas que operan en el Bloque Masela. Hizo hincapié en que un diploma por sí solo ya no era suficiente para satisfacer las demandas de competencia de la industria.

Lea también: IHT se desarrolla rápidamente y los empresarios de cigarrillos de Madurese aportan sinergia para avanzar juntos



«Lo principal son las habilidades que tienes», subrayó. Espera que esta capacitación de topógrafos marinos pueda ayudar a los estudiantes a cumplir con los estándares de competencia de la industria y al mismo tiempo ampliar sus oportunidades laborales.

Profesor de Ingeniería Marina, Facultad de Ingeniería Unpatti, Novitha L. Th. Thenu, explicó que esta capacitación es parte del segundo programa de becas Indonesia Gold organizado por IDSurvey Group, un holding de servicios de encuestas BUMN formado por PT Bureau Klasifikasi Indonesia (Persero), PT SUCOFINDO (Persero) y PT Surveyor Indonesia (Persero).

La formación de Marine Surveyor la lleva a cabo BKI Academy presentando instructores experimentados de varias regiones. A esta actividad asistieron 20 participantes de tres programas de estudio relacionados, con material que cubría las pruebas, la inspección y la certificación como los tres elementos principales de la profesión de inspector marino.