BKI colabora con IPERINDO y el Ministerio de Industria para mejorar la gestión de la seguridad en la industria de los astilleros

Jacarta – Oficina de Clasificación de Indonesia de PT (Persero) o BKI colaborando con la Asociación Empresarial Industria Buques e instalaciones costa afuera de Indonesia (IPERINDO) y el Ministerio de Industria de Indonesia están mejorando el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional Industrial (SMK3) Astillero.

La industria de la construcción naval es un sector con elevados riesgos laborales, tanto en términos de seguridad operativa como de salud de los trabajadores. Es necesaria una implementación consistente de SMK3 para prevenir accidentes laborales, muertes y enfermedades relacionadas con el trabajo, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las normas de seguridad aplicables.

El director de operaciones comerciales de clasificación de BKI, Arief Budi Permana, enfatizó la importancia del papel del liderazgo en la construcción de una cultura de seguridad. Dijo que mejorar la seguridad debe partir del liderazgo.

«Este es un impulso para que los líderes refuercen su compromiso con la creación de una industria de construcción naval más segura», afirmó Arief, citado en su declaración del lunes 12 de enero de 2026.

También enfatizó que aumentar la competencia en seguridad es un paso importante para crear un ambiente de trabajo más seguro para todos los trabajadores de los astilleros. Añadió,

«BKI está dispuesta a apoyar todos los esfuerzos para aumentar la seguridad en el entorno de los astilleros, incluso mediante la educación y el fortalecimiento de la conciencia para que se puedan minimizar los riesgos».

A través de esta actividad, los actores de la industria naval obtienen un espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias sobre la implementación de SMK3 según las necesidades del campo. Se espera que el fortalecimiento de la capacidad de líderes y gerentes tenga un impacto directo en la mejora de la calidad de la supervisión, el control de riesgos y un ambiente de trabajo más seguro para los trabajadores.

Este programa también fortalece la sinergia entre instituciones para apoyar una industria marítima nacional que sea sostenible y responda a los desafíos de seguridad.

Como seguimiento, la Guía técnica sobre la implementación de SMK3 para los gerentes y el personal de K3 en la industria de la construcción naval se llevará a cabo en línea los días 26 y 27 de noviembre de 2025. A través de esta serie de actividades, se espera que las prácticas de seguridad en los astilleros se puedan implementar de manera más consistente y completa.

La actividad se abrió con una sesión de fortalecimiento en seguridad para líderes de la empresa, luego continuó con material técnico dirigido a directivos y responsables de K3 en el entorno del astillero.

A este foro asistieron varios líderes y representantes de instituciones relacionadas, entre ellos Arief Budi Permana como Director de Operaciones Comerciales de Clasificación de BKI, Budi Prakoso como Vicepresidente de Operaciones Digitales de BKI TIC, Mahardi nggul Wicaksono, Director de Industria Marítima, Equipos de Transporte y Equipos de Defensa del Ministerio de Industria de Indonesia, y Bambang Haryo Soekartono, Presidente de la Junta Asesora del DPP de IPERINDO y miembro de la Comisión VII de la Cámara de Representantes de Indonesia.