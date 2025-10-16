BJP y trabajadores del Congreso chocan en Begusarai de Bihar; La policía recurre al cargo de lathi.







La tensión se apoderó del distrito Begusarai de Bihar el jueves después de que partidarios de partidos políticos rivales se enfrentaran cerca de la oficina de la subdivisión de Teghra durante el proceso de nominación para el próximo Elecciones Bihar 2025informó el IANS.

El altercado estalló cuando el presidente estatal de la Juventud del Congreso, Garibdas, y el ministro de Deportes de Bihar, Surendra Mehta, también candidato de la NDA, llegaron con sus respectivos partidarios para presentar nominaciones para el distrito electoral de la Asamblea de Bachhwara.

Lo que comenzó como una acalorada consigna pronto se convirtió en una violenta pelea, en la que ambos grupos se involucraron en empujones, puñetazos y patadas. Para dispersar a la multitud y recuperar el control, la policía recurrió a una carga de lathi. Varias personas sufrieron heridas leves en el breve pero intenso enfrentamiento. Finalmente se restableció el orden y el proceso de nominación continuó pacíficamente bajo estrictas medidas de seguridad, según la IANS.

En un incidente separado la noche anterior, dos facciones rivales del Congreso se enfrentaron en el aeropuerto de Patna, lo que se sumó a las crecientes tensiones políticas.

Más disturbios estallaron en Patna durante una conferencia de prensa celebrada por el Partido Vikassheel Insaan (VIP), dirigido por Mukesh Sahani. Los desacuerdos sobre la distribución de entradas se tornaron violentos, y trabajadores del partido de facciones opuestas intercambiaron golpes y gritaron consignas. La conferencia de prensa en el Hotel Maurya tuvo que ser cancelada.

Se cree que los disturbios se debieron a la insatisfacción entre los miembros VIP después de que, según informes, Sahani aceptó sólo 18 escaños del RJD, frente a una demanda inicial de 60. Las tensiones aumentaron aún más cuando el Congreso presentó candidatos en distritos electorales en los que Sahani había mostrado interés.

Se espera que Mukesh Sahani se dirija a los medios de comunicación a las 4 de la tarde, donde se prevé un importante anuncio político.

Los incidentes gemelos, en Begusarai y Patna, han generado preocupaciones sobre la ley y el orden durante la fase crucial de nominación. Las autoridades han reforzado la seguridad alrededor de los centros de nominación en todo el estado para evitar más interrupciones, informó la agencia de noticias el jueves.

Mientras tanto, antes de las urnas, el Janata Dal (United) publicó el jueves su segunda lista de 44 candidatos para las próximas elecciones a la Asamblea de Bihar de 2025.

Con el anuncio, el partido ha finalizado sus candidatos para los 101 escaños que le asigna el acuerdo de reparto de escaños de la Alianza Democrática Nacional (NDA).

Algunos de los candidatos notables en la segunda lista incluyen a Dharendra Pratap Singh (también conocido como Rinku Singh) de Valmikinagar, Sammridh Verma de Sikta Vishal Shah de Narkatiya, Shalini Mishra de Kesariya, Shweta Gupta de Shivhar, Nagendra Raut de Sursand, informó la ANI.

Esto se produce un día después de que el JD(U) publicara su primera lista de 57 candidatos. Esa lista incluía al presidente estatal del partido, Umesh Kushwaha, quien competirá desde Mahanar, junto con Biharel Ministro de Desarrollo Rural de Nalanda, Shravan Kumar, y Sunil Kumar, del distrito electoral de Bhore (SC).

Con la declaración de ambas listas, el JD(U) está ahora listo para las elecciones en todos sus distritos electorales asignados en Bihar, mientras el estado se dirige hacia elecciones asamblearias de alto riesgo.

