BJP y Shiv Sena lideran las primeras tendencias de las encuestas de Maharashtra Zilla Parishad







El Partido Bharatiya Janata (BJP) y su aliado Mahayuti, Shiv Sena, estaban por delante de sus rivales en las primeras tendencias de las encuestas de zilla parroquiad y panchayat samiti en Maharashtra, cuando comenzó el recuento de votos el lunes por la mañana, informó la agencia de noticias PTI.

Según los canales de televisión, el BJP tomó una temprana ventaja y actualmente lidera con alrededor de 150 escaños de zilla Parisad, mientras que Shiv Sena, encabezado por Eknath Shinde, tiene alrededor de 90. El Partido del Congreso Nacionalista (NCP) tiene una ventaja de 88 escaños, mientras que el opositor combinado Maha Vikas Aghadi del Congreso y Shiv Sena (UBT), liderado por Uddhav Thackeray, lideran con 30 y 20 escaños, respectivamente.

BJP y Shiv Sena ahora también dominan en las zonas rurales del estado, después de su éxito en las áreas urbanas en las elecciones de corporaciones municipales recientemente concluidas.

El BJP emerge como el partido individual más fuerte en muchas áreas, especialmente en el oeste y el sur de Maharashtra.

En Pune, especialmente en Baramati, el PNC ha dado un espectáculo dominante. El partido registró su primera victoria con Pallavi Khetre y lidera con 12 de los 13 escaños en Baramati, el bastión de la familia Pawar.

El recuento comenzó a las 10.00 horas para las elecciones de 12 zilla parroquiads y 125 panchayat samitis. Las elecciones se llevaron a cabo el 7 de febrero en Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg, Pune, Satara, Sangli, Solapur, Kolhapur, Chhatrapati Sambhajinagar, Parbhani, Dharashiv y Latur. Se disputaron un total de 731 miembros de zilla parroquiad y 1.462 escaños de panchayat samiti.

Mientras que 2.624 candidatos se presentaron a las encuestas de zilla parroquiad, 4.814 se presentaron a las elecciones del panchayat samiti.

Los resultados se consideran significativos para las facciones del PNC lideradas por el fallecido Ajit Pawar y el fundador del partido Sharad Pawar. Las dos facciones habían dejado de lado temporalmente una amarga rivalidad de dos años para disputar estas elecciones de organismos locales en Pune, Satara, Solapur y Sangli bajo una alianza informal, presentando candidatos bajo el símbolo original del «reloj».

(Con entradas PTI)





