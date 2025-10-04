BJP vició la armonía social, dice Uddhav; Llama a Fadnavis ‘CM` CM`







Líder de Shiv Sena (UBT) Uddhav Thackeray El sábado describió a Devendra Fadnavis como un primer ministro «indefenso» (CM) que no ha podido frenar la «corrupción desenfrenada» bajo su vigilancia, informó la agencia de noticias PTI.

Citando el anuncio de los esquemas de bienestar en el bihar encuestado, el Jefe Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) solicitó al Centro que extienda la asistencia financiera a las mujeres en Maharashtra.

Thackeray se dirigió a reuniones de mujeres y trabajadores de Shiv Sena (UBT) en Pune e también interactuó con los medios, informó PTI.

En una interacción organizada por la Unión Pune de Periodistas de Trabajo, Thackeray dijo que el Sena (UBT) no necesitaba un certificado sobre Hindutva del Partido Bharatiya Janata, que, alegó, estaba «creando muros dentro del país».

«India es un país hermoso. Tiene una gran cultura. Sin embargo, estas personas [BJP] Han viciado toda la atmósfera y lo han hecho un infierno. Estas personas han creado muros dentro del país. He estado trabajando duro para evitar un mayor deterioro ”, dijo.

«He dicho una y otra vez que el BJP No se puede dirigir gobiernos en el estado o en el centro. El gobierno de Narendra Modi no ha podido abordar los problemas en Cachemira y Manipur ”, alegó el ex CM de Maharashtra.

Thackeray agregó que el BJP está llevando al país en el camino de la dictadura, informó PTI.

Orientación FadnavisÉl dijo: «No considero a nadie como un enemigo, ni siquiera el Primer Ministro. Pero teniendo en cuenta la situación actual del estado, el primer ministro mira ‘Hatbal’ (indefenso) a pesar de (Mahayuti liderado por BJP) tener una mayoría bruta. A pesar de varios casos de corrupción, el CM está impotente para actuar contra personas corruptas».

También alegó que el gobierno de Fadnavis no había apoyado a los agricultores afectados por fuertes lluvias e inundaciones.

Respondiendo a las críticas de que había abandonado el redil Hindutva después de su alianza con el Congreso y el NCP (SP) en 2019, Thackeray afirmó que fue el BJP el que comenzó la campaña ‘Saugat-e Modi’ para apaciguar a los musulmanes.

«No necesito ningún certificado en Hindutva del BJP. Mi abuelo (Prabhodankar Thackeray) fue un reformador bien conocido. Nuestro hindutva ha sido progresivo», dijo.

Thackeray también criticó al ministro de Defensa, Rajnath Singh, por «grandes charlas» contra Pakistán. Singh había afirmado anteriormente que el gobierno de la NDA demostró, a través de la huelga quirúrgica de 2016, el ataque aéreo de Balakot 2019 y la reciente Operación Sindoor, que India puede cruzar cualquier frontera siempre que sea necesario para proteger a los ciudadanos y salvaguardar la unidad e integridad de la nación.

Al dirigirse a una reunión de mujeres, Thackeray dijo que el gobierno estatal brindó asistencia financiera durante las elecciones durante dos o tres meses, simplemente para ganar votos.

«Esto es trampa. Ladki Bahins necesita desesperadamente ayuda financiera. Espero que el primer ministro Modi anuncie algo de ayuda durante su próxima visita a Maharashtra», agregó.

Dijo que el centro actuó de inmediato cuando Bihar necesitaba asistencia financiera.

«Si está brindando asistencia, no lo restrinja a Bihar; extídalo a todas las mujeres en el país. Estas mujeres no son votantes pagados», dijo.

Direccionamiento Sena (UBT) Trabajadores, Thackeray pidió expandir la red de fiestas al establecer «Shakhas» o sucursales.

Sin nombrar al viceministro principal Eknath Shinde, dijo que los intentos de romper el Shiv Sena nunca tendrán éxito.

Dijo que el Sena (UBT) puede ganar las próximas elecciones del cuerpo local en Maharashtra Si funciona duro.

«El robo de votos es el resultado de la votación ilegal. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo que Rahul Gandhi Ji ha hecho? Encuentra votantes falsos. Ganamos las encuestas de Lok Sabha, pero perdimos las encuestas de la Asamblea, que se celebraron en breve», dijo a los trabajadores del partido.

(Con entradas PTI)





Fuente