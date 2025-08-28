BJP Stagies HABAUT en la Asamblea de Himachal Pradesh sobre el alivio de desastres







En medio de la sesión de monzón en curso en Himachal PradeshEl BJP en la Asamblea de Himachal Pradesh organizó una huelga por segunda vez durante la sesión del monzón en curso, citando la insatisfacción con la respuesta del gobierno al desastre en curso y la ausencia del primer ministro Sukhvinder Singh Sukhu de la Cámara.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, el líder de la oposición y el ex primer ministro Jai Ram Thakur, que habló con los medios de comunicación después de la huelga, afirmó que «las aldeas enteras se han lavado. La gente.

Thakur alegó que tres legisladores de Distrito de chambaIncluyendo Hans Raj, MLA de Churah, había estado planteando el tema de desplegar helicópteros para operaciones de rescate, pero el gobierno estatal no había tomado «ninguna acción».

Además de sus declaraciones, dijo además: «Cuando el viceministro principal dice:» Todo está bien «, es engañoso. Abrir el camino a Chamba no significa que las personas varadas en Bharmaur u otras áreas de corte han sido evacuadas. Muchas áreas en Kullu-Manali, Lahaul-Spiti y Chamba siguen siendo inaccesibles», como citadas por la agencia de noticias y la agencia de noticias.

Thakur criticó al Ministro Principal por no liderar las operaciones de ayuda y proporcionar datos inexactos durante circunstancias difíciles, diciendo: «Este es el tema más crítico antes de la Asamblea. Cientos han muerto, miles de hogares y huertos han sido devastados, y las conexiones en todo el estado se han visto afectadas», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Sin embargo, el Ministro Principal no está aquí para liderar los esfuerzos de ayuda; Más bien, él asiste a eventos políticos. Si los helicópteros estuvieran disponibles para los MLA de Chamba, las personas podrían ser evacuadas en este momento. Pero la administración proporciona números incorrectos y afirma que todo es normal cuando no lo es.

Churah Mla Hans Raj, hablando con Ani, dijo que la situación en el distrito de Chamba era «catastrófica», con el Manimahesh Yatra en marcha y grandes partes de su circunscripción cortada.

BJP El líder Hans Raj afirmó que «Durante el último mes y medio, las fuertes lluvias han devastado diferentes distritos, pero esta vez, Chamba ha sido golpeado severamente. Mi circunscripción está completamente cortada; no hay contacto con el área, y no tenemos cifras de víctimas confirmadas. Queríamos que el gobierno garantice la evacuación de las personas, pero en lugar de en lugar, están dando un número incorrecto. El ruta dice el orador en el que se abre en 2 a. inaccesible.

(Con entradas de ANI)





