BJP Stage Mega Rally en Dharmasthala, busca sonda central







El BJP el lunes organizó una manifestación masiva en Dharmasthalaexigiendo una agencia central investigar las acusaciones de múltiples asesinatos, violaciones y entierros en la ciudad del Templo.

Según el partido de azafrán, casi una lakh personas de todo Karnataka participaron en la manifestación, que describió como una muestra de solidaridad contra lo que llamó un «intento de vilipendiar el templo y sus tradiciones».

El rally `Dhaarmasthila Chalo` vio la participación de la Unión Palhad Joshi, ex ministro de Ganandanda Godandaanda, líder de la oposición en la Asamblea R Ashoka, presidente del estado de BJP por Vijayendra, MPS y otros líderes principales.

Al dirigirse a la reunión, Vijayendra instó al centro a entregar el caso, ya sea al CBI o al NIA. Acusó al gobierno del Congreso dirigido por el primer ministro Siddaramaiah de haber «fallado en entregar justicia» a la comunidad hindú.

También se refirió al caso de una mujer joven que reportó desaparecida en 2003, reiterando el apoyo del partido a la justicia a su familia.

Los líderes del partido dijeron que la manifestación tenía la intención de contrarrestar una «campaña de frotis» contra uno de KarnatakaLos centros religiosos y culturales más prominentes.

El gobierno del Congreso ha constituido un equipo de investigación especial (SIT) para investigar las acusaciones. Sin embargo, el BJP sostuvo que solo una agencia central podría garantizar una investigación transparente.

Más temprano en el día, Vijayendra y Ashoka, junto con una delegación de BJP Líderes, visitaron el Templo Manjunatha y ofrecieron oraciones. También se encontraron con el Templo Dharmadhikari, Veerendra Heggade.

La controversia estalló después de que un demandante, más tarde identificado como CN Chinnaiah, alegó que docenas de cuerpos que incluyen a las de las mujeres que muestran signos de agresión sexual, habían sido enterradas en Dharmasthala en las últimas dos décadas. Chinnaiah ha sido arrestado por cargos de perjurio.

El SIT ha realizado operaciones de búsqueda en múltiples sitios a lo largo del río Netravathi en Dharmasthala, identificados por el demandante, donde se encontraron restos esqueléticos en dos ubicaciones.

El domingo, el JD (s), dirigido por su presidente de ala juvenil Nikhil Kumaraswamy, había organizado una manifestación similar en Dharmasthala bajo el estandarte de `Dharmasthala Sathya Yatre,` también buscando una investigación central.

