BJP se acerca a la TVK de Vijay después de la tragedia de Karur







Según los informes, BJP ha contactado a la fiesta de la superestrella de Tamil Vijay, el Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), después del Karur Stampedde Eso mató a 41 personas. Las fuentes han sugerido que el BJP espera aprovechar al vasto fanático de Vijay para fortalecer sus perspectivas en las elecciones de la Asamblea Tamil Nadu 2026. Según los informes, un líder principal de BJP aseguró al TVK que Vijay no estaría solo si el DMK está atacado por el DMK e instó a la paciencia mientras navega por la crisis en curso.

BJP ha culpado rápidamente al gobierno de DMK por presunta mala gestión del evento Karur, mientras que el DMK insiste en que el TVK es responsable. El Congreso también se ha comunicado con el partido de Vijay, lo que indica que ambos partidos nacionales ven al TVK como un posible disruptor en Tamil Nadu. Mientras que el BJP procede con cautela para proteger su alianza AIADMK, ve la popularidad de Vijay como clave para revivir sus ambiciones del sur.

Cuarenta y un Poeple murió en el Rally de TVK el 27 de septiembre

En su mitin del 27 de septiembre en Karur, Vijay dijo que nunca apoyaría el «Gobierno Fascista de BJP» y que «la familia DMK tiene conexiones indirectas con el BJP. Si emite su voto por el Dmk En las próximas elecciones de la Asamblea, será similar a votar por el BJP. Si bien puede parecer que están en desacuerdo,

En realidad están colaborando detrás de escena «.

El Tribunal Superior de Madras se le cae sobre

Justicia N Senthilkumar

El juez N Senthilkumar recurrió en gran medida al TVK al escuchar un litigio de interés público sobre el incidente. «¿Qué tipo de fiesta es esta? Todos en la fiesta huyeron del lugar. ¿Por qué la policía no ha emitido ningún aviso a la parte?» Él dijo: «El tribunal condena altamente tal acto de la partido político Especialmente cuando los niños y las mujeres han muerto. Ni siquiera has expresado remordimiento. Esto muestra el estado mental del líder «.

La policía tome medidas enérgicas contra YouTubers

Seamos una cuenca

Conocido por su fuerte comentario sobre el partido gobernante, YouTuber Mari Das ha sido arrestado de su residencia en ChennaiNeelankarai por presuntamente publicar comentarios inflamatorios contra el gobierno estatal sobre la tragedia de Karur Stampede. El arresto de Mari Das es el segundo en la represión en curso en las redes sociales después del arresto de Felix Gerald el 1 de octubre.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente