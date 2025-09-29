BJP sale en el Congreso por no felicitar al equipo India por derrotar a Pak







Después de la enfática victoria de India sobre Pakistán el domingo, el portavoz nacional de BJP, Pradeep Bhandari, acusó el lunes al Congreso de estar en contra del interés nacional de la India y ser un «equipo B» de Pakistán.

Mientras publicaba en la plataforma de redes sociales X, el portavoz nacional de BJP criticó al Congreso y al líder de la oposición (LOP) en el Lok Sabha, Rahul Gandhi. Pradeep Bhandari destacó al Congreso por no felicitar al equipo India por ganar la Asia Copa 2025 después de derrotar a Pakistán el domingo.

Él escribió: «¡El Congreso está en contra del interés nacional de la India! Por un lado, Rahul Gandhi ¡Todavía no ha felicitado al equipo de cricket indio por golpear a Pakistán en el campo de batalla deportivo! Por otro lado, cuando Pakistán está completamente acorralado, ¡tienes a los líderes del Congreso pidiendo deportividad contra Pakistán! «

Pradeep Bhandar, mientras publicaba en las redes sociales, también preguntó: «¿Por qué el Congreso siempre apoya a Pakistán sobre India?»

Criticando el silencio del Partido del Congreso sobre la enfática victoria de la India, el portavoz nacional de BJP también llamó al Congreso el «equipo B de Pakistán».

Según lo informado por la agencia de noticias IANS, apuntando al líder de la oposición Rahul Gandhi, Bhandari dijo: «En Operación SindoorEl Congreso estaba con Pakistán. En la Operación Tilak, el Congreso se encuentra con Pakistán. ¡Rahul Gandhi es el mejor amigo de Asim Munir! «

Anteriormente, durante las últimas horas del domingo, la gente estalló en alegría el domingo por la noche cuando el equipo India aseguró una emocionante victoria de cinco wicket sobre los archirrivales Pakistán para levantar la Copa Asia 2025. Esta victoria, entre todas las controversias que ha estado sucediendo entre las dos naciones, marca su noveno triunfo en el torneo continental.

El éxito de la India fue escribido primero por sus hilanderos, con Kuldeep Yadav encabezando un impresionante cambio en un campo de dos ritmo. Desde 113/1 en el 13º, Pakistán se derrumbó a 146 en 19.1 overs, perdiendo sus últimos nueve wickets por solo 33 carreras.

En todas las ciudades, pueblos y pueblos, los fanáticos celebraron la victoria histórica con cantos, y las redes sociales fueron llenas de emoción, informó IANS.

La final se jugó en el Dubai International Stadium en Dubai, que estuvo a la altura de la intensa rivalidad en India-Pakistán.

Pocos minutos después de que India rompió a sus archirrivales, el primer ministro Narendra Modi, mientras publica en X, se refirió a la famosa victoria de la India como «Operación Sindoor en el campo de los juegos».

#Operationsindoor en el campo de los juegos. El resultado es el mismo: ¡la India gana! Felicidades a nuestros jugadores de cricket. – Narendra Modi (@Narendramodi) 28 de septiembre de 2025

Maneras de PM escribió: «Operación Sindoor en el campo de los juegos. El resultado es el mismo: ¡India gana!» Felicitaciones a nuestros jugadores de cricket «, según IANS.

(Con insumos de IANS)









