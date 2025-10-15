BJP restableció la paz durante los festivales a diferencia del Partido Samajwadi: CM Adityanath







Uttar El ministro principal de Pradesh, Yogi Adityanath, lanzó el miércoles un duro ataque contra el anterior gobierno del Partido Samajwadi, alegando que sus líderes, ministros e incluso el entonces ministro principal, Akhilesh Yadav, «se inclinaron ante los alborotadores y criminales» y «sacrificaron festivales a los disturbios y la anarquía» bajo su gobierno.

Al abordar un programa para distribuir subsidios de recarga de GLP a los beneficiarios del Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, Adityanath dijo que el gobierno del BJP restableció la paz en el estado y garantizó que todos los festivales, desde Diwali hasta Eid y desde Navidad hasta Ram Navami, se celebraran pacíficamente durante los últimos ocho años y medio.

«Antes de 2017, no se pensaba más que en una familia, la familia `Saifai`. Estallaban disturbios durante los festivales y la emoción de celebraciones sería aplastado por la anarquía.

«Los matones corrían libres y los pobres se veían privados de las prestaciones sociales. Los ministros y líderes del Partido Samajwadi (SP) e incluso el primer ministro caerían a los pies de las mafias y los alborotadores», afirmó Adityanath.

El «gobierno bimotor» del BJP Cambió esa cultura al tratar a todo el estado como una sola familia, dijo.

«Terminamos con el gobierno familiar y trajimos un modelo de gobierno en el que no se pregunta la casta, la religión o el camino de nadie antes de otorgar beneficios (de planes de bienestar)», dijo.

El evento de distribución de subsidios de Ujjwala se organizó para proporcionar cilindros de GLP gratuitos a beneficiarios de 1,86 millones de rupias en todo Uttar Pradesh antes del Diwali, dijo Adityanath, calificándolo de «un regalo festivo» del estado gobierno.

«Se ha liberado un subsidio total de 1.500 millones de rupias para beneficiar a 1,86 millones de rupias», dijo, en presencia del ministro de Estado, Suresh Khanna, y del parlamentario del BJP Rajya Sabha, Dinesh Sharma.

El estado decidió en 2021 que los beneficiarios de Ujjwala recibirían cilindros de GLP gratis dos veces al año durante Holi y Diwali, dijo Adityanath.

«Los festivales deben celebrarse colectivamente, no solos. Esta iniciativa es un reflejo de nuestra compromiso para aliviar la carga de los hogares», afirmó.

Adityanath también elogió al primer ministro Narendra Modi por empoderar a los pobres y dijo: «Solo después de que Modi ji se convirtió en primer ministro, los planes de asistencia social comenzaron a llegar a los pobres sin discriminación alguna. Antes de 2014, obtener una conexión de GLP requería pagar un soborno».

Más de 11 millones de personas han recibido conexiones de GLP en el marco de Ujjwala Yojana en todo el país, incluidas 1,86 millones de familias en Uttar Pradesh, que antes luchaban por cocinar con leña, carbón, estiércol de vaca o queroseno. Adityanath dicho.

«El humo de estos combustibles causaba enfermedades y sufrimiento. Ahora, con el GLP, las mujeres y las familias viven vidas más saludables», afirmó.

Refiriéndose a la ley y el orden, el Primer Ministro dijo: «Si alguien se atreve a perturbar la paz o crear problemas durante los festivales, le esperan las rejas. No dudaremos en actuar sin importar quiénes sean».

Dijo que bajo el gobierno del BJP, «aquellos que amenazan a las mujeres o perturban paz afrontará las consecuencias al instante. Yamaraj los estará esperando en el siguiente cruce».

Reafirmando el compromiso de su gobierno de garantizar la seguridad y la justicia para todos los sectores de la sociedad, Adityanath dijo: «El gobierno apoya firmemente a cada hija, cada viajero, cada comerciante, cada joven, cada persona pobre y desposeída y cada dalit. A nadie se le permitirá explotarlos o dañarlos».

Garantizar la seguridad de las mujeres, proporcionar empleo a los jóvenes y garantizar los derechos de los pobre son prioridades clave de su administración, añadió.

Adityanath también instó a la gente a apoyar a los artesanos locales y comprar productos «swadeshi» (indígenas) durante Diwali.

«Cada diya encendida en este Diwali debe ser hecha por nuestros alfareros, cada ídolo de Lakshmi y Ganesh por nuestros artesanos locales, y cada regalo debe ser hecho en la India. El dinero debe ir a nuestros trabajadores, artesanos y pequeños empresarios; eso es la verdadera construcción de una nación», dijo Adityanath.

Añadió que los esfuerzos colectivos son esenciales para construir una `Viksit Bharat` (India desarrollada), ya que «prosperidad sólo se producirá cuando aumenten los ingresos de los trabajadores locales».

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente