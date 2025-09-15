BJP recibe la orden SC en la ley waqf, lo llama ‘bofetada’ sobre la política de miedo







El BJP acogió el lunes el veredicto de la Corte Suprema sobre la Ley Waqf (enmienda), 2025, describiéndolo como una «bofetada» para aquellos que cuestionan la constitucionalidad de la ley y se dedican a la «política de miedo».

El tribunal de Apex mantuvo algunas disposiciones clave de la ley enmendada, incluida la cláusula de que solo aquellos que practican el Islam durante los últimos cinco años podrían crear un WAQF, pero se negó a detener toda la Ley, citando la presunción de constitucionalidad.

«Ciertamente, es una decisión de bienvenida. El doble banco que comprende el Presidente del Tribunal Supremo, Br Gavai, ha aceptado las enmiendas presentadas por el gobierno y rechazó la petición en su contra. No hay estadía en toda la operación de las enmiendas», dijo a PTI al portavoz nacional de BJP Nalin Kohli.

«La estadía es solo con respecto a una o dos áreas donde el tribunal sintió que puede haber un ejercicio arbitrario de poderes, por ejemplo, por un magistrado de distrito, porque no se definió en términos de lo que sería el mecanismo», agregó.

Kohli dijo que el fallo envía un mensaje claro a aquellos «interpretando la política de miedo» de que el movimiento del gobierno fue «constitucionalmente correcto».

El jefe de células de BJP IT, Amit Malviya, en una publicación sobre X, dijo que el «concepto draconiano» de Waqf por el usuario había sido consignado al «basura de la historia». Citando la orden de la corte, dijo, «En la totalidad de las circunstancias, no encontramos que ningún caso se haga para suspender las disposiciones de todo el estatuto. La oración por la suspensión de la Ley impugnada es, por lo tanto, rechazada».

Otro portavoz de BJP, Prem Shukla, dijo que el veredicto fue una «bofetada» en aquellos que difundieron la información errónea «hasta ayer» que las enmiendas eran inconstitucionales. «La Corte Suprema no solo lo ha mantenido constitucional, sino que también rechazó la mayoría de las demandas de los peticionarios», afirmó.

El líder del partido y ex ministro de la Unión, Syed Shahnawaz Hussain, dijo que la decisión había «decepcionada» a aquellos que desafían la ley. «El tribunal no ha suspendido la Ley. Algunas de sus disposiciones se han suspendido. Pero en general, el tribunal ha aceptado la Ley», dijo.

En su veredicto de 128 páginas, un banco del Presidente del Tribunal Supremo BR Gavai y el juez Augustine George Masih reiteraron que las promulgaciones parlamentarias disfrutan de una fuerte presunción de constitucionalidad. Dijo que las leyes deben permanecer solo en casos «raros y excepcionales» en los que las disposiciones son «ex facie inconstitucionales, manifiestamente arbitrarias y violan los derechos fundamentales».

Las disposiciones suspendidas permanecerán suspendidas hasta que el tribunal entregue su fallo final sobre la validez de la Ley WAQF (enmienda) de 2025.

(Con entradas PTI)





