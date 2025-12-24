BJP quiere eliminar la Constitución, el Congreso la resistirá y la derrotará: Rahul







El líder del Congreso, Rahul Gandhi, ha alegado que el BJP propone la “eliminación de la Constitución” que otorga igualdad de derechos a todos y prometió crear un sistema de resistencia de la oposición que logrará sacar al partido del poder.

Hablando en la Escuela Hertie de Berlín, también alegó que el BJP ha lanzado un asalto a gran escala y ha capturado el marco institucional del país para ayudarlo a usarlo como herramienta para construir su poder político, y eso es contra lo que está luchando la oposición.

En un vídeo de una hora publicado por Congreso El lunes, Gandhi dijo que la democracia más grande y compleja de la India es un activo global, y que el “asalto” al sistema democrático indio es también un ataque al sistema democrático global.

«Lo que el BJP propone esencialmente es la eliminación de la Constitución. La eliminación de la idea de igualdad entre estados, idiomas, religiones y el núcleo central de la Constitución», dijo.

