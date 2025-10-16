BJP publica una lista de 40 activistas estrella para las encuestas de la Asamblea de Bihar







El Partido Bharatiya Janata (BJP), publicó el jueves una lista de 40 activistas estrella para las próximas elecciones a la Asamblea de Bihar, lo que indica su intención de hacer todo lo posible en la contienda política de alto riesgo, dijeron fuentes del partido.

La lista incluye al primer ministro Narendra Modi, al ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, y a varios altos líderes del BJP estatal y de la Unión, que harán campaña en todo el estado con destino a las elecciones en apoyo de los candidatos de la NDA.

Las elecciones a la Asamblea de Bihar se llevarán a cabo en dos fases: el 6 y el 11 de noviembre.

La votación en las elecciones estatales se realizará para 121 escaños en la primera fase y 122 escaños en la segunda fase.

Los resultados se darán a conocer el 14 de noviembre.

Primer Ministro Narendra Modi encabeza la lista de activistas estrella del BJP, seguido por el presidente nacional del BJP, JP Nadda, el ministro de Defensa, Rajnath Singh, el ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, el ministro de Transporte por Carretera y Carreteras de la Unión, Nitin Gadkari, el ministro de Agricultura de la Unión, Shivraj Singh Chouhan, y el ministro de Educación de la Unión, Dharmendra Pradhan.

El Ministro Principal de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, el Ministro Principal de Maharashtra, Devendra Fadnavis, el Ministro Principal de Assam, Himanta Biswa Sarma, el Ministro Principal de Madhya Pradesh, Mohan Yadav, y el Ministro Principal de Delhi, Rekha Gupta, también están incluidos en la lista de activistas estrella para las encuestas de Bihar.

Los viceministros principales de Bihar, Samrat Choudhary y Vijay Kumar Sinha, el presidente del BJP de Bihar, Dilip Jaiswal, el ministro de la Unión, Giriraj Singh, y los ex ministros de la Unión, Ravi Shankar Prasad y Ashwini Kumar Choubey. han llegado a la lista de activistas estrella del BJP.

Otros nombres del BJP incluyen a Nityanand Rai, Radha Mohan Singh, Renu Devi, Prem Kumar, Rajiv Pratap Rudy, Sanjay Jaiswal, Nand Kishore Yadav, Sadhvi Niranjan Jyoti y Vinod Tawde.

Popular Bhojpuri y las estrellas de cine hindi Pawan Singh, Manoj Tiwari, Ravi Kishan y Dinesh Lal Yadav `Nirahua` también han sido nombradas entre los activistas estrella del BJP, añadiendo un toque de celebridad a la estrategia de campaña del partido.

Mientras que la NDA completó la distribución de escaños compartidos y anunció a sus candidatos, la Gran Alianza (RJD-Congreso-Izquierda) todavía está luchando por resolver las disputas internas sobre el reparto de escaños.

Ahora que se ha hecho pública la lista de activistas estrella del BJP, la actividad política en Bihar ha alcanzado su punto máximo mientras todos los partidos políticos se preparan para una batalla electoral de alto voltaje.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente