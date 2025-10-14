BJP publica la primera lista de 71 candidatos para las elecciones de la Asamblea de Bihar







El Partido Bharatiya Janata (BJP) El martes publicó su primera lista de 71 candidatos para las próximas elecciones a la Asamblea de Bihar, según un comunicado oficial del partido.

Las elecciones para la Asamblea de Bihar, de 243 escaños, se llevarán a cabo en dos fases: el 6 y el 11 de noviembre, y el recuento se realizará tres días después.

El comunicado decía que el Comité Electoral Central del BJP se reunió el 12 de octubre bajo la presidencia del jefe del partido, Jagat Prakash Nadda. El primer ministro Narendra Modi, Durante las deliberaciones estuvieron presentes el ministro de Defensa, Rajnath Singh, el ministro del Interior, Amit Shah, y otros miembros del Comité Electoral Central.

El Comité Electoral Central aprobó a Mangal Pandey para Siwan, Tarkishore Prasad para Katihar, Ramkripal Yadav para Danapur, Nitin Nabin para Bankipur, Renu Devi para Bettiah, Premar para Gaya Town, Shreyyasi Jamui y a los viceministros principales (CM) Vijay Kumar Sinha y Samrat Chaudhary para Lakhisarai y Tarapur, respectivamente.

Felicitaciones cordiales a todos los candidatos seleccionados por el Comité Electoral Central del Partido Bharatiya Janata para las elecciones de la Asamblea de Bihar-2025 y deseos anticipados para Vijayashree.#NDA vendrá pic.twitter.com/vENiqKpx1w -BJP Bihar (@BJP4Bihar) 14 de octubre de 2025

El 12 de octubre, el fallo Alianza Democrática Nacional (NDA) anunció su acuerdo de reparto de escaños para las elecciones de Bihar de 2025, con el BJP y Janata Dal (United), liderado por CM Nitish Kumar, compitiendo por 101 escaños cada uno, el Partido Lok Janshakti (Ram Vilas) por 29 escaños, el Rashtriya Lok Morcha por seis escaños y el Hindustani Awam Morcha (HAM) por seis escaños.

En una publicación en la plataforma de redes sociales X, el responsable del partido en Bihar, Vinod Tawde, escribió: «NDA organizada y dedicada… Para las próximas elecciones de la Asamblea de Bihar, todos los miembros de la familia NDA han completado la distribución de escaños mediante consenso mutuo en una atmósfera cordial, que es la siguiente: BJP: 101 escaños, JD(U): 101 escaños, LJP (Ram Vilas): 29 plazas, RLM: 6 plazas, HAM: 6 plazas. Los líderes y trabajadores de todos los partidos de la NDA han acogido con alegría esta decisión. Todos los camaradas se han preparado y están decididos a formar un gobierno de la NDA en Bihar una vez más».

La NDA se enfrentará al bloque de la Alianza Nacional India para el Desarrollo Inclusivo (INDIA), que comprende la CongresoRashtriya Janata Dal (RJD), Partido Comunista de la India (marxista-leninista), CPI, CPI (marxista) y Partido Vikasheel Insaan (VIP).

Las elecciones de Bihar 2025 también verán la entrada de un nuevo jugador, Prashant Kishor, y su partido Jan Suraaj.

