BJP posee un rally masivo en Dharmasthala exigiendo la investigación de la agencia central







El Caso de dharamsthala En Karnataka ya ha alimentado el fuego político en el país. El Partido Bharatiya Janata (BJP) organizó el lunes una manifestación masiva en Dharmasthala. El partido exigió una investigación de la agencia central sobre las acusaciones de múltiples asesinatos, violaciones y entierros en la ciudad del Templo, informó PTI.

Según el BJP, casi una lakh personas de todo Karnataka participaron en la manifestación. Se celebró el rally para mostrar solidaridad contra lo que el partido calificó un «intento de vilipendiar el templo y sus tradiciones».

La concentración de `dharmasthala Chalo` se unió a líderes prominentes como el ministro de la Unión, Pralhad Joshi, ex primer ministro Sadananda Gowda, líder de la oposición en la Asamblea R Ashoka, Presidente del Estado de BJP por Vijayendra, MPS y otros.

Mientras se dirigía a la reunión en Dharamsthala, Vijayendra instó al centro a entregar el caso al CBI o el NIA. Además, acusó al gobierno del Congreso dirigido por el primer ministro Siddaramaiah de haber «fallado en entregar justicia» a la comunidad hindú, según lo informado por la agencia de noticias PTI.

Vijayendra también se refirió al caso de una mujer joven que reportó desaparecida en 2003, reiterando el apoyo del partido a la justicia para su familia.

Mientras que el caso Dharamsthala todavía cuelga de un acantilado, el BJP Los líderes dijeron que la manifestación tenía la intención de contrarrestar una ‘campaña de mancha’ contra uno de los centros religiosos y culturales más destacados de Karnataka.

Teniendo en cuenta la intensidad del caso, el gobierno del Congreso ha constituido un equipo de investigación especial (SIT) para investigar las acusaciones. Sin embargo, el BJP sostuvo que solo una agencia central podría garantizar una investigación transparente.

Temprano en el día, Vijayendra y Ashoka, junto con una delegación de líderes de BJP, visitaron el Templo Manjunatha y ofrecieron oraciones. Ambos líderes de BJP se reunieron con el Templo Dharmadhikari, Veerendra Heggade.

El famoso Dharmasthala El caso salió a la luz después de que un demandante, más tarde identificado como CN Chinnaiah, alegó que docenas de cuerpos, incluidas las de las mujeres que muestran signos de agresión sexual, habían sido enterradas en las instalaciones del sitio sagrado en las últimas dos décadas. Chinnaiah ha sido arrestado por cargos de perjurio.

Mientras trabaja en el caso, el SIT formado por el gobierno de Karnataka ha realizado operaciones de búsqueda en múltiples sitios a lo largo del río Netravathi en Dharmasthala. La búsqueda se realizó después de que uno de los acusados ​​se rindió después de muchos años. Después de verificar las ubicaciones, los funcionarios identificaron la ubicación donde se encontraron restos esqueléticos en dos ubicaciones.

(Con entradas de PTI)





Fuente