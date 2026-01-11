BJP pone fin a su alianza con el partido de Ravi Rana en Amravati y afirma que apoya a su esposa







Antes de las elecciones del organismo local de Maharashtra, el Partido Bharatiya Janata (BJP) y el Partido Yuva Swabhiman del MLA Ravi Rana se han separado antes de las elecciones cívicas de Amravati del 15 de enero, poniendo fin a su alianza previa a las elecciones, informó el PTI.

Confirmando el acontecimiento el domingo, el presidente del distrito de Amravati BJP, Nitin Dhande, dijo que el partido había retirado su apoyo a los seis escaños asignados anteriormente al Partido Yuva Swabhiman.

«En estos escaños apoyamos a candidatos independientes que están ideológicamente alineados con el BJP. El Partido Yuva Swabhiman no cumplió su compromiso y presentó candidatos contra el BJP», alegó Dhande, según el PTI.

Navneet Rana continuará la campaña del BJP

A pesar de la división, Dhande aclaró que Navneet Rana, exdiputada del Lok Sabha y esposa de Ravi Rana, seguirá haciendo campaña para los candidatos del BJP durante las elecciones cívicas.

El tribunal despide a Navneet Rana en un caso de certificado de casta falso

Mientras tanto, en otro acontecimiento a principios de esta semana, un Bombay El miércoles, el tribunal destituyó al líder del BJP y ex miembro del Parlamento (MP) Navneet Rana en un caso de certificado de casta falso, según el PTI.

Su petición de liberación fue permitida por el magistrado judicial de primera clase (tribunal de Mazgaon) AA Kulkarni.

Aún no se disponía de una orden motivada.

Sin embargo, el caso contra su padre Harbhajansingh Kundless continuará ya que el tribunal aplazó el asunto hasta el 16 de febrero para formular los cargos contra él, informó la agencia de noticias.

Rana, que afirma pertenecer a una casta registrada, es una exdiputada independiente de Lok Sabha de Amravati (2019-24) en el este. Maharastra. Más tarde se unió al BJP.

Según una denuncia presentada en la comisaría de policía de Mulund en Mumbai, Rana y su padre supuestamente falsificaron documentos para obtener un certificado de casta para ella, ya que el escaño de Amravati Lok Sabha, desde donde compitió, está reservado para candidatos de castas programadas, informó el PTI.

Cancelación del certificado de casta

En 2021, el Tribunal Superior de Bombay canceló el certificado de casta emitido a Rana, alegando que se obtuvo de manera fraudulenta utilizando documentos falsos.

Sin embargo, en abril de 2024, el Corte Suprema restauró el certificado de casta registrada de Rana, lo que le permitió participar en las elecciones de Lok Sabha. Había perdido las elecciones de 2024 en Amravati, donde era candidata del BJP.

La liberación es un recurso legal previo al juicio disponible para una persona acusada contra quien no hay pruebas suficientes.

(con entradas PTI)





