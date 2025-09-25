BJP nombra a Pradhan Poll In-Charge para Bihar, Bhupender Yadav para Bengala







El BJP El jueves, hicieron importantes citas para los estados clave de las encuestas, incluso para el próximo año, nombrando a los ministros de la Unión Dharmendra Pradhan y Bhupender Yadav como su elección a cargo de Bihar y Bengala Occidental.

El partido nombró a Baijayant `Jay` Panda, uno de sus vicepresidentes, su a cargo para las encuestas de la Asamblea en Tamil Nadu, donde es un socio junior de AIADMK.

Mientras que las elecciones de la Asamblea de Bihar se celebrarán en noviembre, Bengala Occidental Y es probable que Tamil Nadu vaya a las encuestas en marzo-abril.

Un comunicado de BJP dijo que el ministro de la Unión, Cr Paatil, que dirige la unidad Gujarat del partido y se considera una mano de organización capaz, y el viceministro Principal de Uttar Pradesh, Keshav Prasad Maurya, son coñidos de las encuestas de Bihar.

El ex ministro principal de Tripura, Biplab Kumar Deb, es el co-divulgador de Bengala Occidental y el Ministro de la Unión, Murlidhar Mohol, es el co-entrelazado de Tamil Nadu, agregó.

Tanto Pradhan como Yadav se encuentran entre los gerentes de votación más experimentados del BJP y han supervisado elecciones En varios estados.

