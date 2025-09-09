





Con lo último GST Las reformas que traen cambios significativos en la antigua estructura fiscal de la India, el miembro de BJP Rajya Sabha de Himachal, Sikender Kumar, calificó la racionalización de GST como un «proceso de reforma de próxima generación». Destacó que la última reforma de GST capacitará a los consumidores, liberará a los empresarios, fortalecerá la soberanía económica y registrará un curso para una India próspera e inclusiva, informó la agencia de noticias PTI.

En su artículo sobre el tema, compartido con las personas de los medios de comunicación en Shimla, Kumar, quien también se desempeñó como vicecanciller de la Universidad de Himachal Pradesh, dijo: «GST 2.0 podría demostrar tan transformador como la liberalización de 1991 o la interfaz de pagos unificados (UPI) revolución de 2016 al vincular el crecimiento de las personas con el crecimiento de las personas con la productividad nacional y reducir las barreras de consumo de capital, la mejora de la eficiencia de la capital y el fortalecimiento de la credibilidad de la capital».

El reconocido economista, mientras se llevaba a cabo la nueva estructura fiscal, declaró que cuando GST, se anunció como la mayor reforma fiscal de la India desde la independencia, se introdujo en 2017. Fue aclamado como un acto de unificación nacional para unificar el mercado nacional, liberándola de la compleja red de impuestos especiales, de IVA y servicios.

Afirmando que GST 2.0 fue un golpe maestro para estimular la demanda agregada, acelerar la formalización económica, mejorar la competitividad industrial y estabilizar las relaciones fiscales intergubernamentales, dijo Sikender, «es una filosofía de crecimiento en acción que armoniza las lecciones de KeyNes (estímulo de demanda), Harrod-Domar (Booster de eficiencia) y los neoceynesianos (estabilidad institucional) a la India de la India para el bancos de la demanda y el extremo de la eficiencia y el extremo de la eficiencia) resiliencia.»

«Si se implementa de manera efectiva, esta palanca de crecimiento multidimensional tiene todos los ingredientes económicos para mejorar la arquitectura fiscal de la India y impulsar al país a una trayectoria donde cada rupia gastada, salvada o invertida generaría una mayor riqueza nacional», agregó el MP de Rajya Sabha.

Al enfatizar que las nuevas reformas de GST energizarán la economía, dijo: “El gobierno prevé que estas reformas de GST de próxima generación energizaran significativamente la economía, lo que puede agregar Rs 20 lakh crore a Producto interno bruto (PIB)Y estas reformas en la próxima etapa han llegado a una coyuntura crucial, cuando India ya se ha convertido en la cuarta economía más grande del mundo y tiene como objetivo alcanzar un tamaño de USD 10 billones para 2047 «.

«GST 2.0, aunque inicialmente causa algunos sacrificios de ingresos, traza la hoja de ruta para colecciones sólidas en el mediano plazo, ya que el cumplimiento mejoraría y las tasas de GST más bajas aumentarían el consumo», concluyó el MP.

(Con entradas de PTI)





